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強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過

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▲強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

▲強打新片話題不斷，特別在逛街人潮眾多的捷運忠孝復興站和西門站都會看見四部電影身影，鐵粉們不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

5.6月不無聊，超多暑期強檔大片提前開跑！電影《五月天人生無限公司》，跟著五月天一起到影城無限加班；而科幻怪獸電影《哥吉拉II怪獸之王》將再度揭開傳奇怪獸的神祕面貌；還有即將於六月上檔的《X戰警：黑鳳凰》是福斯影業所拍攝的第12部X戰警系列電影，也將成為最終章；《MIB星際戰警：跨國行動》是「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）今年另外一部電影大作，粉絲早就敲碗，等著看性感男神的英姿。強打新片話題不斷，特別在逛街人潮眾多的捷運忠孝復興站和西門站都會看見四部大片身影，鐵粉們一定不能錯過。

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

▲百貨和忠孝復興捷運站口，天團五月天任你拍，從上班陪你到下班。

從嗨歌「Do you ever shine？」「離開地球表面」到「知足」「頑固」等抒情歌曲每一首都是經典。《五月天人生無限公司》是五月天的第三部3D演唱會電影，製作規格升級，想摸到阿信的手、撫摸瑪莎的頭髮等福利，比搖滾區更貼近天團。但身為五迷，能拍照就要抓準機會，特別在SOGO復興館和捷運忠孝復興站口放上一面大大的《五月天人生無限公司》電影牆，全員任你拍，陪你上下班。

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

▲走在忠孝復興站內，燈箱利用破格包框設計，展現哥吉拉氣勢。

即將登場的科幻怪獸電影《哥吉拉II：怪獸之王》，不只會有出現哥吉拉、摩斯拉、拉頓與反派王者基多拉等四大經典怪獸外，更有從世界各地同時甦醒的怪獸超過17隻，壯觀打鬥場面就是重頭戲，為了目睹哥吉拉強大氣勢，捷運忠孝復興站搶先利用燈箱破格包框設計，一左一右的世紀對決佔上版面，更是這次影迷期待重點。

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《X戰警：黑鳳凰》演員海報捷運站一次看個夠，動態燈箱壯觀吸睛。

說到強檔當然不能少了英雄片，《X戰警：黑鳳凰》是第12部X戰警系列電影，雖然期待但也令人不捨，因為這部也確定是系列最後一集。看準忠孝復興是板南線非常重要的轉乘點，不只是消費力、聚集力，都非常適合做電影行銷的站體。福斯影片公司行銷經理郭洺劭表示，「這次動感燈箱是利用X戰警每個人不同的超能力去設計的，比如說X教授，大家都知道他是用心靈控制力量來了解人心，甚至控制別人行為，所以在捷運站的動態設計上，就把他的腦波做一個特殊強化。」想必粉絲們很期待X戰警這批新演員，因此用較特別的道別方式，融合電影宣傳與捷運站結合，經過民眾都能被X戰警的小世界所吸引。

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼選在人潮眾多的西門站、忠孝復興站，電影《MIB星際戰警：跨國行動》邀影迷一起抓內鬼。

▲▼強檔好片都在捷運站！這4部今年絕對不能錯過。（圖／記者謝盛帆攝）

繼《復仇者聯盟4：終局之戰》上映後，「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）今年另外一部電影大作《MIB星際戰警：跨國行動》也即將在6月上映，這也逼出不少女性朋友的愛心泡泡，如果眼睛真的離不開性感男神的魅力，不妨來捷運西門站走走逛逛，或到板南線和文湖線的轉角路口，也有大大的刊版海報，一睹連恩尼遜（Liam Neeson）「最強老爸」英姿，還有「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）菜鳥探員，絕對讓粉絲大飽眼福。

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關鍵字：電影,五月天人生無限公司,五月天,哥吉拉,X戰警,黑鳳凰,MIB星際戰警：跨國行動

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