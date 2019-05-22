鄉民女神的青澀泳裝照曝光　「那些年，我們一起錯過的黃捷」

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷質詢高雄市長韓國瑜，因為翻白眼成了新一代的鄉民女神，一舉一動都備受關注，就連過去的歷史也被人翻出來，其實黃捷出身在一個平凡家庭，家族裡頭根本沒有人擔任過公職或是從事政治相關事務，現在黃捷卻成了高雄市議員根本就是很「跳tone」，其實就讀高雄女中的黃捷，在這個時期就已經很「跳了」，不僅在高一就打耳洞、甚至還染髮跟教官「作對」，黃捷不但提供當年高中的青澀照以外，就連「泳裝照」也意外曝光。

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

黃捷提供給《ETtoday新聞雲》記者的照片當中，其中有兩張是泳裝照，其中一張是在海邊，陪伴一起入鏡的是一隻大狗，當時黃捷半彎著腰，配合大狗一起，下半身是泡在海水中，照片當中的黃捷帶著笑容，難掩青澀模樣，另外一張泳裝照片就是在晚上拍攝，她跟兩名朋友就泡在泳池當中，三個人扶在泳池邊拍照，全身都仍在水中，不過依稀還是看得出來，這件泳裝的尺度就較為寬鬆許多。

其實高中時期的黃捷相較其他的學生，真得很創新，在她提供的照片當中也有表演的照片，在台上熱舞的她穿著牛仔短褲，襪子還是綠色，踩著至少有3公分高的鞋子跳熱舞，露出了小蠻腰，另外也有一張化妝後的照片，一樣是牛仔短褲，但這次還穿了黑絲襪，有點像是「少女要裝成熟」的模樣。

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

不過這些照片跟現在從政後的黃捷形象真的很不一樣，畢竟在政治圈當中，還是得有「形象包袱」，不能夠太「跳tone」，雖然現在有很多人都想要知道黃捷的戀情，但是黃捷還是希望大家關注是「議員專業」，把更多焦點擺在高雄的未來發展，畢竟自己是為了家鄉「高雄」才進入政治這一行。

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）

▲那些年，我們錯過的高中版鄉民女神黃捷 。（圖／黃捷提供）