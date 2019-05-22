日女優拍片感謝！台警破盜版色情片網站　每年暴利千萬

記者孫于珊／台北報導

日本成人片製造商旗下AV女優吉高寧寧和葵司，針對台灣電信警察大隊的破案，拍了感謝影片，並呼籲大家一同保護知識產權。

▲日本成人片製造商旗下AV女優葵司，感謝台灣電信警察大隊。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局電信偵查大隊本月初在光華商場等地破獲跨國色情片案，4名嫌犯在「52AVQ」成人線上影城不法刊載日本A片，日本IPPA在台辦公室依違反著作權法重製及公開播送等提出告訴，且為了防止嫌犯再度犯罪，首次使用財產沒收裁定機制，凍結其不法所得約7千萬元價值之動產及不動產，並移請台北地檢擴大偵辦。

▲刑事局電信偵查大隊5月6日破獲跨國色情片案，日本IPPA依違反著作權法重製等提出告訴。（圖／記者孫于珊翻攝）

日本IPPA的全名為Intellectual Property Promotion Association，知的財產振興協會，該民間協會是由200多家業者組成，能針對智慧財產權問題提出控訴。

該犯罪集團2012年利用雲端主機架設色情網站，網頁介面都是繁體字，並向台灣會員收取月租費599元或以支付點數，每點1元的方式，讓他們取得影片線上瀏覽的門票。檢方清查還發現，他們不僅提供網友線上訂閱A片，還可以線上購買，提供線下到門市取貨服務，更以情趣用品店的合法性來掩護非法行為，估算每年不法獲利超過千萬元，而這些網站造成的侵權損失至少超過11億餘元。但法網恢恢，最終仍逃不過警方查獲。不過，目前該色情網站還在經營中。