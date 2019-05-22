嫌鄰座「唱歌難聽」！　屁孩耍帥圍毆2男：沒想到他們乖乖出來

▲ 當時于男主動挑釁唱歌男，並要求出去打架。（圖／翻攝自梨視頻，下同。）



大陸中心／綜合報導

黑龍江有5名男子日前到KTV唱歌時，其中2名男子竟然嫌隔壁桌的2男「唱歌難聽」，狂挑釁對方，並夥同圍毆對方，事後全被警方逮捕。令人意外的是，主動挑釁的于男透露，其實當時根本不想打架，只是仗著人多才耍帥地喊「出來」，沒想到對方就乖乖出來了。

根據《梨視頻》報導，警方表示，當時5人酒後到佳木斯市的KTV唱歌，結果喝多了沒事找事，于男便跑到鄰座嫌「唱歌難聽」，要求對方別唱了，沒想到卻被忽視不理，便生氣地不斷做出挑釁動作，甚至要求對方到外面打架。等到雙方都出來店外後，于男便與4名友人一起圍毆2名受害男子。

▼ 2名受害者遭到5男圍毆 。

警方指出，由於當晚5人已經在酒吧喝了不少酒，到KTV後又繼續喝酒，于男才會仗著人多，跑到鄰座耍威風，事實上根本沒有聽到對方唱歌。

據《看看新聞》報導，于男事後也坦承，當時沒想跟他們打架，所以才會當對方的面說「出來」，沒想到他們2個人我們5個人，他們還能出來，如果不出來我們就走了。

這件事曝光後，網友們除了譴責5人，「有事嗎」、「會不會太無聊」、「如果不小心打死了怎麼辦」，但也有網友笑說，「他的理由真的讓我笑了」、「如果你不出聲也就不會有這件事了」。

▼ 于男和4名友人已經遭到警方逮捕 。