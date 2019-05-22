驚悚影片曝光！槽車衝分隔島翻覆...騎士秒躲死劫　網歪樓：那雙腿不錯

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地方中心／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮香山交流道前發生一起車禍！20日上午8時50分一輛槽車疑似因煞車失靈失控翻覆，撞上一輛轎車，一名機車騎士倒地後還險遭槽車車身壓住，可說是命懸一線。沒想到這段驚險影片被轉發到臉書後，網友的目光卻在轎車駕駛的腿上，直呼「那個腿啊！」

▲1輛水泥攪拌車疑似轉彎不慎翻覆香山交流道前，差點壓住1名機車騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這畫面可說是生死一瞬間！一輛槽車剛從國道3號下交流道時，疑似煞車失靈，又碰上下坡轉彎處，瞬間失控翻車，更撞上分隔島，這起意外造成後方自小客車及機車追撞，30歲的林姓騎士還差點被槽車泰山壓頂，所幸時間差讓他逃過一劫，送醫後已無大礙。

這段影片被分享到臉書社團「爆笑公社」，嚇壞不少網友，直呼「騎士命大」、「根本來不及反應啊」、「騎士差點買單」、「絕命終結站拍續集了？！」、「好驚險」、「天啊，好加在人沒壓到」、「覺得汽車駕駛開門時有軟腳的感覺」、「這會閃尿吧」、「這才是真正的忽有龐然大物拔山倒樹而來」、「看到那一瞬間頭皮發麻」。

▲▼轎車駕駛的長腿讓網友忍不住歪樓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但有部分網友卻歪樓，眼睛直盯著轎車駕駛的逆天長腿，直呼「那個...我看到長腿妹子」、「長腿妹子腿都軟了，跌坐回去」、「腿好長」、「只有我看到VIOS車主身材不錯嗎」、「Vios腿不錯」、「Vios腿好長啊」。

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