國教盟盼大學考試分發名額達50%　教育部：衝擊極為巨大

▲教育部次長劉孟奇赴立法院教育及文化委員會報告「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」，並備質詢。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國教行動聯盟等教育團體，日前針對大學入學管道比例主張，大學考試入學分發招生名額需占50%以上。教育部次長劉孟奇表示，如果如此激烈的變動，硬性規定考試入學分發名額比例，在不變動繁星推薦（原則15%）及其他管道（約10%）名額比例之情況下，是必須將個人申請招生名額比例調降至25%以下，受影響接近全體學生，對學生與家長造成的衝擊是會極為巨大。

教育部次長劉孟奇今（22日）赴立法院教育及文化委員會報告「大學招生選才制度精進暨弱勢學生升學權益保障」，並備質詢。根據教育部提出的資料顯示，108學年度繁星推薦占15.37％，個人申請占51.63％、考試入學分發占23.07％，其他（含原住民、身障生、運動績優及特殊選才）占9.92％。

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▲國教行動聯盟等教育團體，日前針對大學入學管道比例主張，大學考試入學分發招生名額需占50%以上。（圖／記者黃克翔‎攝）

今年學測同分者過多，二階甄試也發生人數暴增等問題，國教盟主張考試入學分發招生名額須達50％。劉孟奇回應，若將考試入學分發名額比例提高至50％以上，以現行絕大多數考生皆會報考學測來看，將影響接近全體學生，同時以個人申請的報名分發率來看，這也將比現在驟減至少一半，落榜學生將驟增，對學生與家長的衝擊非常大，教育部必須審慎因應。

劉孟奇也說，教育部未來將就審核大學校系評估學生學習表現、在學穩定度、招收弱勢學生情形等指標，所提出提高個人申請名額比例之需求，亦將持續參酌學校教學資源、甄試方式及品質等情形，嚴格審查並據以核定。而考試入學分發招生名額比例相位設定上限；如有校系規劃拉高至50%以上，教育部將尊重並於予核定。

