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影片慎入！逼猴子喊「親親寶貝」　惡男近距離爆頭槍殺...網全怒了

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▲▼馬來西亞惡男因猴子不會說「親親寶貝」，竟近距離一槍將其爆頭，影片曝光引起全網憤怒。（圖／twitter／@mckensz）

▲馬來西亞惡男因猴子不會說「親親寶貝」，竟近距離一槍將其爆頭，影片曝光引起全網憤怒。（圖／twitter／@mckensz）

實習記者陳妙津／綜合報導

一段冷血殺猴的影片近來在馬來西亞瘋傳，片中男子持槍威脅，要被關在籠內的猴子倒數3秒內說「親親寶貝」（Baby Sayang），但猴子無法言說，竟遭持槍男近距離爆頭槍殺，臉上血跡斑斑，臨死前還不斷吐血，死狀非常悽慘，讓看到的網友們都揪心不忍，希望能肉搜出該名惡劣嫌犯。目前馬來西亞警方已接獲通報，正調查該起虐殺動物案件。

據馬來西亞《中國報》報導，從約20秒的影片可見，猴子無助地被關在籠內，對於即將到來的厄運渾然不覺，還一度低頭理毛，而持槍男子則以槍指著猴子頭部，要求3秒內喊出「親親寶貝」（Baby Sayang），但猴子自然無法領會，持槍男竟因此直接近距離將猴子一槍爆頭。

最後畫面只見猴子臉上滿是鮮血，死狀悽慘，讓看到的網友都於心不忍，紛紛譴責，「我不知道你是誰，但欠肉搜」、「動物真的好可憐，因為這種愚蠢玩笑而死」、「你明知牠不會說話，這是謀殺」、「希望你也這樣死去，可惡」、「我想停止詛咒，但沒辦法」、「我看到哭了」、「人類真邪惡」。

▲▼馬來西亞惡男因猴子不會說「親親寶貝」，竟近距離一槍將其爆頭，影片曝光引起全網憤怒。（圖／twitter／@mckensz）

▲惡男長相曝光，動保協會懸賞2000令吉徵求任何相關線索。（圖／twitter／@mckensz）

大批網友及動物保護人士也通報警方追查。據馬國武吉阿曼刑事調查局總監拿督胡茲表示，以持槍男的口音及語言來看，這起殺猴案確實在馬國發生，目前警方正在確認案發地點，而持槍男不管是否有槍械執照，都不能夠隨意開槍，這些都是違法行為，「任何人都不該隨意殺害動物。」

此外，馬來西亞動物協會也宣布懸賞2000令吉（約1.5萬元台幣），希望能盡快接獲相關情報，協助警方破案。協會主席阿立爾說，「影片從18日就有人在傳，但到現在還沒有更進一步證據，不管是什麼理由，都不該虐殺動物還拍影片PO網宣揚，他應該為自己的行為付出嚴重代價！」

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關鍵字：馬來西亞,猴子,東南亞要聞

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