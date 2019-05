友善同志與80%天主教徒！菲律賓合法同婚陷矛盾　國會線上民調74%不支持

▲2018年菲律賓同志大遊行。(圖/翻攝自Twitter/@PhilippineStar)



國際中心/綜合報導

菲律賓眾議院目前正在進行「同性婚姻合法化」法案的線上投票,所有選民都可以到網站上自由表達意見,這對宗教信仰保守的菲律賓來說,這是達到婚姻平權的一大步。去年這項承認同性戀、雙性戀、跨性別人士的「民事結合」法案,就已進入眾議院的待決程序中,但當時民調指出,有超過60%的民眾反對同性伴侶合法化。

根據《標準普爾》(Standard & Poor's)和國際LGBTI聯合會的各項民調顯示,菲律賓民眾對婚姻平權與同志權利的態度為亞洲地區最開放、最友善的國家,但是該國80%的天主教人口,卻將這項法案推向矛盾。截至目前,線上民調人數僅有24%(約7000票)支持,其餘76%(約2萬2000票)則是反對同婚合法,他們認為這從根本上就是錯的。

Looks like we are still far from being the next Taiwan when it comes to this. https://t.co/YrsackTvnP @afterellen pic.twitter.com/1E1dsW0XNX