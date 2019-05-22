　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

友善同志與80%天主教徒！菲律賓合法同婚陷矛盾　國會線上民調74%不支持

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018年菲律賓同志大遊行。（圖／翻攝自Twitter／@PhilippineStar）

▲2018年菲律賓同志大遊行。（圖／翻攝自Twitter／@PhilippineStar）

國際中心／綜合報導

菲律賓眾議院目前正在進行「同性婚姻合法化」法案的線上投票，所有選民都可以到網站上自由表達意見，這對宗教信仰保守的菲律賓來說，這是達到婚姻平權的一大步。去年這項承認同性戀、雙性戀、跨性別人士的「民事結合」法案，就已進入眾議院的待決程序中，但當時民調指出，有超過60%的民眾反對同性伴侶合法化。

根據《標準普爾》（Standard & Poor's）和國際LGBTI聯合會的各項民調顯示，菲律賓民眾對婚姻平權與同志權利的態度為亞洲地區最開放、最友善的國家，但是該國80％的天主教人口，卻將這項法案推向矛盾。截至目前，線上民調人數僅有24%（約7000票）支持，其餘76%（約2萬2000票）則是反對同婚合法，他們認為這從根本上就是錯的。

▲菲國民眾認為該國同婚合法之路離台灣還很遠

菲律賓在2015年首次要求最高法院取消「婚姻限定異性」的規定，2018年最高法院進行兩輪口頭辯論，檢察總長卡里達（Jose Calida）認為，「同性伴侶可以幸福地生活在一起，但他們不能要求國家承認同性婚姻，因為憲法不允許這樣的結合。」最後，首席大法官卡皮奧（Antonio Carpio）表示，同性之間的「民事伴侶關係」符合憲法，並指示對立雙方在30天內提交各自的備忘錄。

根據菲律賓立法規定，法案須在眾議院及參議院分別三讀通過，再由兩院聯席委員會整合為單一版本，交由總統簽字，才會成為法律，目前眾議院舉行的線上民調正在第17屆全國代表大會的官方網站上持續進行中。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)2017年出席地方LGBT忘年活動，曾一改先前反對立場，表態支持同性婚姻，他說道，「如果會讓你更幸福，我就支持」。要求LGBT團體在明年1月中前，選出團體中優秀誠實的人，代表進入內閣，籌備婚姻平權政策與相關事務。

ET快訊
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應
張景嵐認分手小煜半年！「我也以為會結婚」

關鍵字：菲律賓,同性婚姻,同性婚姻合法化,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁地下情人秘密產下雙胞胎　安全人員駐醫院如臨大敵

她辭職當家庭主婦錢太少　要老公發「11萬顧孩報酬」獎賞自己

8歲孫女遭阿公性暴力！　阿嬤冷眼罵：敢報警「爸媽會不要妳」

貿易戰緊要關頭　佛里曼：美中若一起變窮...將影響全球化崩壞

金正恩初見川普前超挫：英文不夠好！　徒步橋上向文在寅訴苦

友善同志與80%天主教徒！菲律賓合法同婚陷矛盾　國會線上民調74%不支持

陸女闖川普豪宅被捕　「想開除律師」被要求先做精神檢查

川普將加碼逾4730億鞏固票倉　提高大豆、小麥和玉米補助　

影片慎入！逼猴子喊「親親寶貝」　惡男近距離爆頭槍殺...網全怒了

抗議印尼總統大選「舞弊」爆衝突　至少6死逾200人受傷

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

普丁地下情人秘密產下雙胞胎　安全人員駐醫院如臨大敵

她辭職當家庭主婦錢太少　要老公發「11萬顧孩報酬」獎賞自己

8歲孫女遭阿公性暴力！　阿嬤冷眼罵：敢報警「爸媽會不要妳」

貿易戰緊要關頭　佛里曼：美中若一起變窮...將影響全球化崩壞

金正恩初見川普前超挫：英文不夠好！　徒步橋上向文在寅訴苦

友善同志與80%天主教徒！菲律賓合法同婚陷矛盾　國會線上民調74%不支持

陸女闖川普豪宅被捕　「想開除律師」被要求先做精神檢查

川普將加碼逾4730億鞏固票倉　提高大豆、小麥和玉米補助　

影片慎入！逼猴子喊「親親寶貝」　惡男近距離爆頭槍殺...網全怒了

抗議印尼總統大選「舞弊」爆衝突　至少6死逾200人受傷

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

玉山盃／王苡丞延長賽道歉建功彌補失誤　竹市險勝南投

有女友還偷吃人妻！男星角色渣爆「激情床戲很露骨」

公務員專案房貸加持　台銀超車中信成房貸「二哥」

快訊／蔡賴對決無解　529再開中執會繼續協調

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

華為新機賣不賣？電信業不同調　中華電/台灣大不賣、遠傳/台星/亞太態度保留

失智失能新福音　智慧化醫療科技研發成果豐碩患者可受惠

換錶帶像換新衣　梵克雅寶、ＬＶ讓妳繽紛一「夏」

國際熱門新聞

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿..

絞肉標籤「姊的肉」　她秒想分屍..

花2千網購蛋糕幫慶生　成品超傻..

關稅倒閉潮　美1.2萬商店恐關..

男下葬4年　遺體完好如初還能站..

健身辣妹翹臀上上下下　狂男在旁..

214居民擠14層大樓　搭電梯..

迪士尼海洋新主題園區　4設施2..

泡澡撞到脖子！金髮辣妹溺死浴缸

名廚奧利佛餐廳遭接管　千員工恐..

尼泊爾：禁用微信支付、支付寶

奇特海底生物超像南方四賤客「阿..

賣肉賺錢遭辱罵　單親媽委屈落淚

更多熱門

相關新聞

七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移」

這些人除了許毓仁多次表態挺同之外，其他人事前有沒有在黨內提出討論、尋求共識、促成黨團一起支持「進步價值」？還是遮遮掩掩、不敢公開表態，只希望鋒頭趕快過去？

逼猴喊親親寶貝　惡男一槍爆頭

新柔地鐵5度延期　馬國最高賠15億

同婚讓世界看見了台灣　更該看到真實存在的同志家庭

2高中生遭師強剃成「飛機跑道」！

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面