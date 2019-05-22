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Google再推谷歌眼鏡　售價999美元主攻商業用途

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▲▼Google Glass Enterprise Edition 2。（圖／翻攝Google）

▲Google Glass Enterprise Edition 2。（圖／翻攝Google）

科技中心／綜合報導

還記得谷歌眼鏡（Google glass）嗎？雖然該產品推出後並沒有受到消費者青睞，但Google仍未完全放棄該產品線，該公司於20日再推新版谷歌眼鏡，主打企業市場。

綜合外電報導，全新的谷歌眼鏡命名為「Google Glass Enterprise Edition 2」，主打企業市場，售價999美元（約新台幣31488元）。這款眼鏡的外觀與一般眼鏡相似，其中一側的鏡框上配有鏡頭和迷你投影機，能將畫面投射在用戶的眼前，創造一種視覺效果。此外，這款眼鏡配有USB Type-C連接埠，相較於先前的款式，充電能更加快速，電池壽命也較長。

第一款谷歌眼鏡於2013年推出，雖然在當時算是相當前衛的概念，且主要客群為一般用戶，但售價高達1500美元（約新台幣47280元），令人望之卻步，再加上對於隱私的擔憂以及該款眼鏡較為笨重的設計，最終導致該款眼鏡於2015年停用。

隨後Google開始將谷歌眼鏡轉向企業用途，像是第一版企業用的谷歌眼鏡已經適用在像是製造、物流等各個行業，能直接提供員工清單、說明、發送檢查照片或影片的能力，目前已被DHL集團和Sutter Health等公司採用。

相較於競爭對手微軟的HoloLens 2，Google Glass Enterprise Edition 2主要的優勢在於價格和輕巧的外型，因為HoloLens 2的售價高達3500美元（約新台幣110323元），Google Glass Enterprise Edition 2相對來說較為平價，但HoloLens 2可以在兩隻眼睛前同時進行投射，Google Glass Enterprise Edition 2則只能在一隻眼睛前投射。

若有企業想要購買Google Glass Enterprise Edition 2，目前已經開放訂購。

ET快訊
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關鍵字：Google,谷歌眼鏡,Google glass

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