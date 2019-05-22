Google封殺華為倒數　余承東：華為OS最快今年秋天問世

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

華為遭美國科技巨擘Google封殺一事鬧得沸沸揚揚，雖然美國商務部20日宣布「華為禁令」將暫緩90天，但華為消費者業務CEO余承東昨（21）日透露，華為自行開發的作業系統（OS）最快將於今年秋天、最晚於明年春天問世。

據陸媒《網易科技》報導，華為消費者業務CEO余承東21日在知名網路人方興東創的老友群中透露，華為自行開發的作業系統最快將於今年秋天、最晚於明年春天問世，他進一步表示，華為自家的OS將會打通手機、電腦、平板、電視、汽車以及穿戴裝置，全部整合成一個系統，此外，還將兼容所有的安卓應用程式和Web應用。

報導指出，余承東還表示，「我們願意繼續使用谷歌和微軟，但沒有辦法，被逼上梁山啊！塞翁失馬，焉知非福。」

而對於美國暫緩90天執行「華為禁令」，華為創始人任正非21日在深圳華為總部接受採訪時直率回應，「美國的『90天臨時執照』對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備，但是我們非常感謝美國企業，他們為我們做出了很多貢獻，我們的很多顧問來自IBM等美國企業。大家要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業什麼事情。」

他甚至在採訪中稱讚了「對手」蘋果，「我們家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就用華為手機。」他還認為，美國科技深度和廣度上還是值得學習，很多美國小公司產品都很尖端。