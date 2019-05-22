美「極限施壓」華為　人民日報：科技自立保障經濟安全

▲面對華為遭美極限施壓，人民日報強調，科技自立才是保障經濟的關鍵。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰火越燒越烈，加上華為禁令補刀，讓兩國經濟大受影響。《人民日報》22日發表文章指出，「這段期間華為所遭遇的極限施壓再一次證明，中國科技必須自立，將關鍵技術、核心裝備掌握在自己手中，才能保障國家經濟安全。」

由於美國政府近日祭出「緊急狀態」和「出口管制」黑名單封殺華為，華為海思總裁日前發出公開信宣布，今後要科技自立，將華為保密櫃（保險櫃）裡的備胎芯片「全部轉正」。《人民日報》表示，面對美國的「極限施壓」，華為海思從默默無聞的「備胎」，一夜之間便成為家喻戶曉的企業品牌。

▲華為海思總裁日前宣布，將華為保密櫃裡的備胎芯片全部轉正。（示意圖／達志影像／美聯社）

公開信一曝光，許多人紛紛佩服華為的未雨綢繆。《人民日報》提到，華為在自主創新上的一直非常堅持，正好成為現今困難中的強大能量；正如公開信中所說的，「我們不僅要保持開放創新，更要實現科技自立！」

《人民日報》指出，改革開放的前幾十年，中國透過引進國外成熟技術，快速形成產業體系，以最短的時間告別經濟短缺的困境，成為世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，甚至有220多種主要工業品產量領先世界；不過，別人走出來的路永遠只能跟在後面，甚至還有被人封路的風險。

《人民日報》強調，一般技術可以引進，但關鍵核心技術卻要不來、買不來、討不來，如今華為遭遇極限施壓，再一次證明不可能買來一個現代化，必須堅持科技自立，將關鍵技術、核心裝備牢牢掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全。

放眼現今情勢，新一輪的科技革命和產業變革迅速發展，世界經濟格局正重新洗牌。《人民日報》提到，就像華為海思在公開信中所言，「今後的路不會再有另一個十年來打造備胎再換胎了，緩沖區已經消失」，不過，假如應對得當，這樣的挑戰也會是一種機遇。

最後，《人民日報》更強調，「今日中國已擁有世界最大規模的研發隊伍，也有最多發明專利授權量，以及18.1萬家高新技術企業與13萬家科技型中小型企業，這些都正匯聚成科技自立的巨大潛能，日後必定將競爭與發展的主動權牢牢掌握在自己手中。」