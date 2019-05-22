狂吃零食＝賠錢貨！　改掉嘴饞習慣「一年替國家省13兆」

▲愛吃零時很燒錢。（圖／記者張一中攝）

大陸中心／綜合報導

儘管肚子很飽，還是忍不住要吃零食！大陸商務部近日發布《消費升級背景下零食行業發展報告》，內容顯示，從2006到2016年的10年期間，零食行業總產值從4240.3億元（台幣約1.9兆）增長至2.2兆（台幣約10兆）；直到2020年，零食行業總產業規模預計達到3兆（台幣約13.6兆）。

依據數據情況來看，若每個人都不吃零食，一年就能替國家省下將近3兆（台幣約13.6兆）。此外，《零食報告》中也指出，隨著消費升級步伐的加快、新興零售渠道快速興起，零食行業發展也步入快車道，呈現「快、廣、多、變」的特點，而未來也將成為快速消費品市場中，最具前景的行業。

▲零食行業成為未來快速消費品市場中最具前景行業之一。（圖／Ettoday）

據第一財經報導，天貓食品負責人王丹表示，在近幾年的零食變遷中，消費者越來越重視零食的外觀設計，尤其是「禮盒包裝」的零食銷量最好；過去主要是在街頭上擺攤賣零食，現在則是透過產品、工藝的升級，以及品牌化運作，將零食包裝成禮盒，以致於在電商平台上賣得相當好。

零食品牌百草味聯合創始人王鏡鑰指出，零食的主要消費者大多是20-30歲的年輕人，而他們對於零食的訴求是兼具「好吃和健康」，少無糖食品的銷量明顯增加；除此之外，在零食領域中，「網紅」這個關鍵詞引起的帶貨效應也非常驚人。他提到，根據天貓數據顯示，網紅美食店舖的整體銷量在春節前夕就暴增了200%。

「國人一年吃掉2萬億元零食」一話題近日登上微博熱搜，網友紛紛回應，「飯可以不吃，零食不行」、「是零食逼我吃的，天天誘惑我」、「上班的時候閒的時候想吃東西，壓力大的時候也想吃東西」、「正在邊吃零食邊刷微博XD」、「那不生產零食就好了呀，我們就不吃了」、「可能這輩子打工都是為了賺錢買零食」。

▲「國人一年吃掉2萬億元零食」一話題登上微博熱搜。（圖／翻攝微博）