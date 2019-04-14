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童模表現差「掐耳＋拖房間暴打」成日常　製作人：還有敬酒的...

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大陸中心／綜合報導

「3歲童模被親媽踹打」事件使童模的工作日常備受關注，一名資深兒童影視劇製作人員12日透露，打小孩其實在圈內很常見，小童模一天拍幾十套，甚至上百套衣服是常有的事情，「換了衣服就得擺造型，像機器人一樣」，表現不好被媽媽掐耳朵，甚至拉到酒店房間裡打罵都是「基本款」，「我們在外面都能聽見小孩的哭聲」；還看過一個8歲的女孩在飯桌上給工作人員敬酒。

童模就像機器人

據《紅星新聞》報導，該製作人2013年就開始拍攝製作多部兒童影視劇，經常與 「童模」、「童星」以及他們的家長接觸。對於「妞妞案」，他表示，其實這很常見；這麼小的小孩，一天工作強度這麼大，她不僅身體扛不住，精神也飽受摧殘。

他接著說，做淘寶童模的這些小孩，就算一天只接一個淘寶店的單，拍幾十套，甚至上百套衣服是常有的事情，「換了衣服就得擺造型，像機器人一樣」，如果他們表現好，家長就會買玩具獎勵他們，如果表現不好，很可能就像這次影片中一樣。

▼ 童模妞妞在拍照時，被親媽「猛踢一腳」。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 小小模特妹拍照！下秒被親媽「猛踢一腳」。（圖／翻攝自微博）

童星行業一樣殘酷

製作人透露，「我曾經在劇組裡看到，有的小演員表現不好，被媽媽掐耳朵，甚至拉到酒店房間裡打罵，我們在外面都能聽見小孩的哭聲」，小孩就像馬戲團裡的獅子老虎一樣，本來就應該在草原上自由奔跑，卻被被關進籠子。

他接著說，之前還遇到一名8歲的小女孩在飯桌上，挨個給工作人員敬酒，「這個小孩說話也是一套一套的，像大人一樣，而一旁的家長，看著女兒的表現很高興，就說女兒很乖、很懂事。」

他指出，「2013年我們製作的戲的需要幾個6、7歲的小演員」，製片主任就從橫店找了幾個小演員過來，當時兩個經紀人帶著小孩過來，見面之後，小演員就一直很規範的坐著，不說話，不亂動，身體筆直的坐著，要上廁所也要給經紀人報告。

他表示，後來，我也遇到過很多母親帶小孩來拍戲的，他們和小孩的關係要親密一些，但是管得還是很嚴格，他們提前會給小孩說這是很難得的機會，不能亂說話，也不能亂跑，所以很多時候小孩拍攝笑容都是僵硬的，「其實這些小演員不可能體會人物的情感，只能去模仿。」

他還透露，2017年曾參與張傾城的電影《巾幗志楊門女將》製作，因為有武打戲，開拍前都進行統一的培訓，培訓的時候這些小孩「有鼻梁斷的，有牙齒被磕掉的」，但是家長覺得是成名之前必經之路，所以還是讓他們堅持。

▲▼童模被媽媽打 。（圖／翻攝自秒拍）

▲妞妞晚上10點還在拍攝，甚至被媽媽用衣架抽打 。（圖／翻攝自秒拍）

家長瘋成名

大陸歷來有個現象，即家長熱衷給小孩培訓各種特長，譬如小模特、小主持人、小演員、小歌手等，這就催生出很多民間培訓機搆。該製作人稱，這些機搆不斷發展，一部分就成了童模童星經紀公司，他們不僅掌握著電視節目、影視劇、淘寶商家的資源，也掌握了各種特長的小孩資源。

他表示，家長希望小孩成名，就得不斷投入時間和金錢，如果小孩條件很好，可能家長只需要付出時間，但如果條件不好，投資幾十萬人民幣是正常的事情；這個行業剛開始家長基本都是倒貼錢，如果這些小演員、小模特要去拍廣告的話，最起碼要拍藝術照來完善自己的資料，然後通過各種渠道去找經紀人或找資源。

▲▼童模被媽媽打 。（圖／翻攝自秒拍）

▲3歲的妞妞在「工作」。（圖／翻攝自秒拍）

童年被剝奪

該製作人稱，一般家庭，就算家裡有錢，從很小就往這個行業鑽，也不一定成功，大多數還是和普通孩子一樣去讀大學，曾經的演藝生活也只是一段經歷；其實家人沒有想過，他們這些人是付出很多的，沒有童年，沒有正常的人際關係，甚至學習也落後別人很多，之後的生活也會受某種影響。

他說，我接觸的這些家長大部分都挺好，「只是太望子成龍了」，這些帶小孩的家長一般是媽媽，她們有的是家庭主婦，有的辭職全心帶孩子，給自己小孩打理一切，就是她們的工作，小孩就是她們的一切，有時候壓力很大。

但該製作人也表示，也有個別家長完全就是把小孩當作搖錢樹和工具，根本不去考慮小孩的身體健康、學習時間，以及內心感受。

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