女童遭「輪毆虐打」撞牆慘死…檢求無期徒刑！狠媽4人開庭僅關心貓咪

社會中心／綜合報導

震驚社會的台南1歲女童虐死案11日上午開準備庭，17歲未婚媽媽「牛奶媽」因少年法庭另案審理沒有到庭，由其堂姊、堂姊夫及李姓友人到庭，3人均否認殺人而是「管教過當」；在羈押期間，3人僅關心共同飼養、身價萬元的美國短毛寵物貓，直問：「不知道貓咪過得好不好？」讓檢警怒批怎麼不多關心女童。

這起虐童案發生在今年1月15日，震撼全台灣！「牛奶媽」與堂姊夫婦、李姓男子夜唱，歌唱到一半後，發現女童沒有氣息，疑在包廂中死亡，送醫過程中，女童已經身軀癱軟、頭部後仰下垂，失去意識。院方稱，女童到院時已經沒有呼吸心跳，全身多處瘀青、結痂傷口，搶救後仍宣告不治。

▲「牛奶媽」抱著女童送醫急救的資料畫面。（圖／記者林悅翻攝）

整起虐童案曝光！警方在「牛奶媽」住處搜索出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人。「牛奶媽」供稱，女兒晚上哭鬧，打了比較好睡，4人有時會抓起工具輪流打到睡著，甚至不讓女兒吃飯，只要哭鬧就動手，導致女童頭部重創而斷氣。

法醫稱，以正常人體溫36度來說，死亡1小時會掉1度，女童到院時只有32度，推估已經死亡4小時。警方研判，母親、堂姊等4人在唱歌前，就已經將女童虐打致死，但都沒有發覺，還抱著屍體出門一起唱了4小時；殘忍行徑讓檢察官說明案情都一度紅了眼眶，哽咽說：「我也是兩個小女孩的父親……」

主任檢察官周盟翔相驗解剖後指出，女童身上有大量受虐造成的外傷，從四肢、脖子到背部都是新舊瘀青，還有一痕一痕的結痂傷口，主要是用手指甲去摳捏，以及細小棍棒毆打；頭部也有外傷，且不只一處，前額、後腦都有，造成大面積腦內出血，「像是用頭去撞擊牆或地面。」

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝自臉書）

台南地檢署上月偵結認定，3名成年人有殺人犯意，向法院請求量處無期徒刑，另將「牛奶媽」移送少年法庭處理。堂姊夫婦及李姓友人在看守所期間，極力想逃脫殺人罪。

女童送醫前，4人把共同飼養的美國短毛寵物貓也一起帶到KTV包廂，由「牛奶媽」用太空艙背包帶著貓咪。台南市警五分局副分局長郭永益透露，他們還養了2隻狗、6隻貓，寵物都照顧得不錯，但是比起對寵物的愛心，這些共犯竟然對女童相當殘忍，在羈押期間還直問：「不知道貓咪過得好不好？」只關心寵物過得如何，看不出來對於虐童一案有所懊悔。

▲「牛奶媽」與堂姊夫婦、李姓男子夜唱，歌唱到一半後，發現女童沒有氣息。（圖／翻攝自臉書）

另外，法官也在李姓友人發現6段虐童影片，堂姊承認是由她本人錄製畫面，但辯稱是她看到女童被「嬰靈」纏身，常常打翻東西，要用黑令旗打才能驅離「嬰靈」，不僅不讓女童睡覺，還要一直打到嬰靈離開，「卡到陰」才會出手解救、管教女童，沒有要故意殺人的意思；堂姊還提出「曾看身心科」的理由要求作精神鑑定。

對此，女童生父表示，量刑輕重都交由法官判定，另外他手上也有證據能證明「牛奶媽」是被逼著動手打人，所有虐童行徑都是李姓友人出手；「牛奶媽」堂姊的母親則認為虐童凶手就是「牛奶媽」與李姓友人，不要亂牽拖；女童阿嬤表示，希望這3人都不要被放出來。

▲台南市警五分局警方前往現場勘查蒐證，並查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。（圖／記者林悅翻攝）