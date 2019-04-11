媽媽衣架猛抽！童模妹妹深夜10點「累慘被打」...一天要拍100套

▲妞妞背靠墻哭泣。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

「3歲模特被媽媽猛踢」的事件愈演愈烈，妞媽10日在微博稱「絕無所謂的虐童之意」。但隨後再有網友爆出，妞媽於3月份在攝影基地用衣架打女兒的影片，當時已經是深夜10點了，而且「嫻熟的踢踹動作，顯然不是第一次」，引發眾怒。目前，已有110家淘寶店聯名呼籲規範童模拍攝行業，推動童模保護。

▲黃衣小妹妹剛放下籃子就被踢。（圖／翻攝自微博）

根據早前流傳的網路影片看，拍攝當天，3歲的妞妞穿著黃色背心和白色短裙，她剛放下手中的編織包包，就被身穿白衣黑褲的媽媽從後面猛踹一腳，她也因此往前撲了幾步。商家隨後透露，妞妞與多家店鋪合作，平時工作量很大。

此事引發微博網友一片罵聲，妞媽10日發佈道歉聲明稱，絕無所謂的虐童之意；影片的「稍大動作絕無傷害想法」，深感抱歉。

▼童模媽媽的道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

但10日稍晚又爆出妞妞3月份被衣架打的影片。事情發生在晚上10點，妞妞戴著米色帽子、穿著紅色外套，在攝影基地貼著墻壁站著，一邊用雙手揉眼睛一邊在哭，妞媽則蹲在地上，用黃色衣架猛抽妞妞。還有網友說，圈內攝影師化妝師都說妞妞一天都是安排100多套，累慘了孩子，一天收入上萬（人民幣）。

《現代快報》指出，一位業內人士稱，不少父母憑藉抖音等平台將自己孩子打造成 「網紅」，再簽約成為童模賺錢；普通童模一天「工作」8小時，日薪平均4000元人民幣（1.83萬元），網紅童模則會更多，有的還要排隊預約。

網友看到影片後，怒批「為了錢、為了讓孩子成名，不配做母親」、「神奇的是，妞妞爸爸不知道的？沒有反應的？不心疼？」、「 我有一個大膽想法，搞不好妞妞壓根就不是她親生的，建議查查」。

也有些人說「很正常，自己小時候也被打」，但很快被網友回嗆「我們小時候挨打和這個性質不一樣，這個媽媽平時不工作帶孩子，花著小孩賺的辛苦錢，童模很辛苦的，小孩工作沒做好還腳踢，不覺得過分嗎 ，你們3歲時幫家裡做了什麼？」

此次眾怒引發民眾對童模行業的關注。目前，已有110家淘寶店聯名呼籲規範童模拍攝行業，推動童模保護，「商家與品牌聯合起來，嚴格規範童模拍攝，嚴禁一切粗暴對待兒童的行為，拒絕使用一切在拍攝過程中存在損害兒童權益行為的圖片、視頻（影片）。」

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▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）