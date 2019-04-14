今全台有雨「周二較強鋒面通過」各地轉雷雨　吳德榮：雨勢較大

▲氣象局提醒，周二至周三清晨受鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（14日）受到鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣還是不太穩定，其中迎風面的東半部雲量隨時間增多並有短暫陣雨；西半部地區天氣則時晴時雨，其中北部地區的降雨機率又比中南部高一些。氣象專家吳德榮提醒，周二（16日）至周三（17日）清晨，結構較強的鋒面通過，各地皆受影響，其中有較大雨勢。天氣風險公司分析師吳聖宇也說，這波鋒面結構較好，對流發展條件佳，將帶來陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的可能性。

氣象局說，今北部地區高溫26度，宜花及中部約28度，南部及台東29至31度，降雨時感受較為舒適；清晨、夜間金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；下午起東北季風增強，台南以北、東半部、恆春半島及外島將有8至9級強陣風，前往海邊請注意安全。

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▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台都有雨。（圖／氣象局／下同）

氣象局指出，周一（15日）東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼；雨區縮小，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局提醒，周二至周三清晨受鋒面影響，天氣較不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。根據氣象局預報，屆時全台除了花東之外都將出現雷陣雨。

氣象局表示，周三白天水氣開始減少，除東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨外，其他地區為短暫陣雨或雷雨慢慢轉為多雲的天氣型態。

▼氣象局預報周二白天天氣，全台除花東都有雷陣雨機率。

▼氣象局預報周二晚間天氣，全台除花東都有雷陣雨機率。

▼氣象局預報周三白天天氣，全台除花東都有雷陣雨機率。

氣象局預報，周四（18日）至周六（20日）偏東南風到南風，受南方雲系北移，南部、東南部及東部地區有短暫陣雨，其他仍有局部短暫陣雨；下周日（21日）至下周二（23日）台灣附近大致吹偏南風，天氣較為溫暖，環境仍有水氣，東半部地區及南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二至周三清晨，結構較強的鋒面通過，各地皆受影響，其中有較大雨勢；周三上午起鋒面遠離，降雨緩和；周四至周六南方水氣逐漸北移、天氣趨不穩定，降雨範圍逐漸擴大。

吳聖宇也在臉書說，下一波鋒面將在周二到周三之間通過，目前來看這波鋒面結構較好，對流發展條件佳，將帶來陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的可能性，值得多加注意。

▼氣象局預報，北部周一高溫降到22度。