降雨分三波！明後兩天熱飆27°C　周日再變天「驟降4℃」

▲周六日雖然很熱，但仍然要記得攜帶雨具。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者胡順惠／台北報導

受到東北季風影響，今（12）日北部及東北部天氣轉涼，高溫只剩21度，至於即將到來的六日天氣如何？氣象局預報員劉沛滕表示，今日深夜到周六上半天以及周日，北部、東半部降雨較明顯，出門要攜帶雨具；氣溫方面，六日氣溫稍微回升，高溫可達26至27度，但周日晚上又開始降溫，下周一剩23度。

劉沛滕分析，降雨主要分成三個階段，首先是今日深夜到周六上半天，受到華南雨區東移影響，北部、東半部及中南部山區出現明顯降雨；再來是，周六晚上水氣減少，星期日鋒面通過，降雨會比較明顯，尤其是北部、東半部地區；下周一（15日）剩北部、東半部局部地區有影響，下周二至周三全台有雨。

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▲今天白天水氣減少，入夜後到明天清晨又有一波降雨。（圖／氣象局）

至於溫度部分，劉沛滕指出，今天受到東北季風影響，高溫只剩21度，周六日北部氣溫稍微回升，高溫可達到26到27度，溫度開始出現明顯變化是在「周日晚上」，會一直持續到下周一（15日），溫度只剩23度，一口氣又掉了4度左右。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，周六（13日）東北季風減弱、周日（14日）再略增強，氣溫小幅變化；但台灣附近水氣多，有局部雨，出門宜攜帶雨具，下周一（15日）仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部天氣好轉，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨。

跟預報員一樣，吳德榮提醒，下周二（16日）至周三（17日）清晨，會有另一結構較強的鋒面通過，因其中有「中、小尺度對流」發生的機率，局部地區有時會有較大雨勢；下周三白天鋒面遠離，天氣好轉；下周四（18日）南方水氣北移、天氣趨不穩定，還要持續觀察。





▲一周氣溫降雨變化。（圖／氣象局）