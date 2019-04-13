週休泡湯！華南雲系移入全台有雨　吳德榮：下週天氣較劇烈

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

周休假期要把握今天降雨的小空檔，因為明天又有一波華南雲雨區移入，全台有雨。吳德榮透露，下週二甚至還會有劇烈的天氣變化。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今(13)日白天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部高溫約27、28度，中南部高溫約30-32度。

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明天(14日)華南雲雨區東移，中部以北及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部及中南部山區有短暫陣雨的機率，其中凌晨至上半天北部降雨機率較高。

▲累積雨量圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(13)日東北季風減弱、明(14)日再略增強，氣溫小幅變化；今、明兩天華南雲系間歇移入，中部以北有局部短暫雨，明日南部亦有一些局部短暫雨的機率。今北部早晚偏涼、中南部白天舒適微熱；北部氣溫18至25度、中部19至28度、南部20至30度、東部19至27度。

下週一(15日)仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部降雨緩和，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨的機率。

▲溫度分布圖。

吳德榮表示。下週二(16日)至週三(17日)晨，另一結構較強的鋒面通過，高層有短波槽提供較強的上升運動，增加「中、小尺度」對流系統發展的機率，可能帶來較劇烈的天氣，需要多加留意。

下週三白天鋒面遠離，降雨緩和；下週四、五(18、19日)南方水氣逐漸北移、天氣趨不穩定；由於愈接近模式模擬的末期，「不確定性」愈大，故水氣北移的時間及空間分布，應持續觀察。