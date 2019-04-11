下班課注意！鄭明典曝「傍晚對流胞移到北台灣」　周六雨更明顯

▲傍晚雨勢出現，預計會下到12日清晨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

受到華南雲雨區東移影響，下午起中部以北及東北部降雨機率來到70至80％以上。氣象局預報員陳伊秀表示，北部、東北部從下午5時局部有短暫陣雨，降雨持續到12日清晨，雖然雨勢不大，但還是要記得帶傘，12日白天大多為多雲到晴的天氣，但受東北季風影響，北台高溫21至24度，比今天低約3至4度，下一波降雨出現在13日 。

陳伊秀指出，最近天氣變化都是比較大的，12日各地早晚有涼意，北、東北部整天有涼意，溫度大概23至25度，相較今天北台灣28度，高溫降幅大概3至4度，低溫降幅不大，大概18至19度，中南部高溫可以來到28至30度、低溫20至22度。

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▲周四起高溫剩25度，北部白天氣溫降幅達8至10度。（圖／中央氣象局）

今天下午開始飄起小雨，陳伊秀表示，11日晚上到12日清晨受到華南雲雨區影響，中部以北東半部有局部短暫陣雨，明天12日受到東北季風影響帶來乾空氣，白天降雨會趨緩，除了山區有局部降雨，大多都是多雲到晴的天氣，13日會有水氣過來，其中中部以北跟東半部有局部降雨。

而氣象局副局長鄭明典稍早在臉書PO出一張衛星看對流胞的照片，提醒大家「一長排的對流胞正逐漸接近中，這些對流胞區有不少閃電訊號，表示對流不弱，估計傍晚下班時間就可能移到北台灣。」

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，留意這兩坨雷雨，看起來是擦邊球，在下班下課的時候會接近北部陸地，回家的時候要注意天氣囉。

另外，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天受東北季風影響，中部以北雲量增多，局部降雨漸趨明顯，南部山區也有局部短暫雨，各地氣溫略降，北台灣轉涼，明天各地有局部短暫雨機率，北台灣偏涼。