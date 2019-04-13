彭坤業「併案」送監院調查　黃國昌怒批：離譜至極

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

法務部12日加開檢審會討論桃園地檢署檢察長彭坤業疑似關說案，桃檢公訴主任檢察官蔡正傑表示，彭坤業並未具體指示協商內容，只要求把協商程序走完，他認為「沒有踰越檢察長職權」。最後檢審會則決議，將彭坤業併案送監察院調查處理。對此，時代力量立委黃國昌12日於臉書痛批，簡直是離譜至極，由檢察體系的菁英們所組成的「檢察官人事審議委員會」讓人失望透頂。

前國安會首席諮委、前法務部長邱太三捲入關說疑雲，涉嫌於一起犯罪金額超過5億的逃稅案件中關說彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎五億元逃漏稅案的認罪協商。時代力量主席邱顯智、黨團總召徐永明及立委黃國昌12日上午更率隊前往監察院具狀告發，痛批邱太三是司改最大老鼠屎，並遞交陳情書交給監察院輪值監委瓦歷斯貝林，要求監察院即刻彈劾邱太三及彭坤業兩人。

黃國昌表示，要鏟奸除惡、掃蕩貪官污吏，檢察官扮演著關鍵角色，他雖然對於檢察體系多有批評，但一直支持充滿理想的基層檢察官。掃蕩檢察體系內的老鼠屎，對社會最佳的方式是由檢察體系自己動手自清，讓人民相信檢察體系能夠自我糾錯，不會包庇護短。因此，這次針對彭坤業與邱太三的違法關說施壓，是由基層檢察官的怒吼所發起，讓他十分感動、充滿期待。

不過，黃國昌不滿表示，這次由檢察體系的菁英們所組成的「檢察官人事審議委員會」，則是讓人失望透頂。他強調，針對彭坤業離譜的違法濫權，不僅沒有依法停職、也沒有任何具體效果，只是將其案件送到監察院「併案」，簡直是離譜至極。

黃國昌指出，今後彭坤業將可繼續爽坐高檢署主任檢察官的大位，這點沒有任何改變，而這樣的表現，絕對會讓社會大眾對於檢察體系內的自律機能失望透頂，更完全辜負了當初基層檢察官站出來抗議的勇氣。

黃國昌說，對此結果唯一感到高興的，應該就只有彭坤業和邱太三，他們會很欣慰，自己人還是「相挺」的。