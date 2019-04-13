　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭坤業「併案」送監院調查　黃國昌怒批：離譜至極

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量立院黨團記者會,黃國昌。（圖／記者季相儒攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者季相儒攝）

記者林銘翰／台北報導

法務部12日加開檢審會討論桃園地檢署檢察長彭坤業疑似關說案，桃檢公訴主任檢察官蔡正傑表示，彭坤業並未具體指示協商內容，只要求把協商程序走完，他認為「沒有踰越檢察長職權」。最後檢審會則決議，將彭坤業併案送監察院調查處理。對此，時代力量立委黃國昌12日於臉書痛批，簡直是離譜至極，由檢察體系的菁英們所組成的「檢察官人事審議委員會」讓人失望透頂。

前國安會首席諮委、前法務部長邱太三捲入關說疑雲，涉嫌於一起犯罪金額超過5億的逃稅案件中關說彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎五億元逃漏稅案的認罪協商。時代力量主席邱顯智、黨團總召徐永明及立委黃國昌12日上午更率隊前往監察院具狀告發，痛批邱太三是司改最大老鼠屎，並遞交陳情書交給監察院輪值監委瓦歷斯貝林，要求監察院即刻彈劾邱太三及彭坤業兩人。

黃國昌表示，要鏟奸除惡、掃蕩貪官污吏，檢察官扮演著關鍵角色，他雖然對於檢察體系多有批評，但一直支持充滿理想的基層檢察官。掃蕩檢察體系內的老鼠屎，對社會最佳的方式是由檢察體系自己動手自清，讓人民相信檢察體系能夠自我糾錯，不會包庇護短。因此，這次針對彭坤業與邱太三的違法關說施壓，是由基層檢察官的怒吼所發起，讓他十分感動、充滿期待。

不過，黃國昌不滿表示，這次由檢察體系的菁英們所組成的「檢察官人事審議委員會」，則是讓人失望透頂。他強調，針對彭坤業離譜的違法濫權，不僅沒有依法停職、也沒有任何具體效果，只是將其案件送到監察院「併案」，簡直是離譜至極。

黃國昌指出，今後彭坤業將可繼續爽坐高檢署主任檢察官的大位，這點沒有任何改變，而這樣的表現，絕對會讓社會大眾對於檢察體系內的自律機能失望透頂，更完全辜負了當初基層檢察官站出來抗議的勇氣。

黃國昌說，對此結果唯一感到高興的，應該就只有彭坤業和邱太三，他們會很欣慰，自己人還是「相挺」的。

ET快訊
裙裝正妹脫鞋看電影「伸白嫩長腿」腳開開　網護航：香香的
滿地碎骨肉塊！工人遭風機絞碎　警追觸動開關的人

關鍵字：邱太三,彭坤業,蔡正傑,關說,陳情,高等檢察署,黃國昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過台面上其他重要政治人物」

清大校長演講遭家長抗議：考招制度偏袒社經地位高的學生

彭坤業「併案」送監院調查　黃國昌怒批：離譜至極

「呸車」150公里只為搖旗抗議　大學正妹怒嗆：統促會滾回去

抗議濫用言論自由　本土社團台中市府嗆聲「反併吞救台灣」

2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎到全台灣369客庄賞桐

缺席僑胞晚宴！韓國瑜休息1hr見「老朋友」...俏皮抖動：從腳底冷起來

王浩宇影射馬英九與李毅會面　馬辦：企圖誤導令人不齒

與韓國瑜4點共同之處　賴清德提「藍綠惡鬥」解方：先團結　

怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

不乖乖吃飯就「打電話給蟑螂！」　米克斯聽關鍵字秒衝碗前：我吃

盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過台面上其他重要政治人物」

清大校長演講遭家長抗議：考招制度偏袒社經地位高的學生

彭坤業「併案」送監院調查　黃國昌怒批：離譜至極

「呸車」150公里只為搖旗抗議　大學正妹怒嗆：統促會滾回去

抗議濫用言論自由　本土社團台中市府嗆聲「反併吞救台灣」

2019客家桐花祭開幕　蔡英文：歡迎到全台灣369客庄賞桐

缺席僑胞晚宴！韓國瑜休息1hr見「老朋友」...俏皮抖動：從腳底冷起來

王浩宇影射馬英九與李毅會面　馬辦：企圖誤導令人不齒

與韓國瑜4點共同之處　賴清德提「藍綠惡鬥」解方：先團結　

怎樣才是好總統？柯文哲拋「精實政府」：預算花完有沒有效？

NBA季後賽大爆發　外媒點名這3人是潛力股

李毅遭驅離！　大陸主持人：台灣一提武統失去言論自由

狂開39槍狠殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

國中硬聯／排名賽三民邱鑫投打發威　創隊史最佳拚第5

盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過台面上其他重要政治人物」

咬我就咬回去！他伸手進柵欄摸母獅　下秒手臂差點被扯掉

心心相印地景「暖心公園」啟用　基隆暖暖新添打卡新亮點

影／母抱插管兒磕頭淚跪：拜託保佑健康長大！白沙屯媽祖回頭...鑾轎輕碰小手

新北市民遺體到基隆火化　市府補助3000元

旗袍開衩「到底」超吸睛　黃瑄練舞挫傷硬撐上陣

政治熱門新聞

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯..

韓國瑜抵加州！杉磯警鳴笛開道

韓國瑜訪美　李艷秋曝火紅原因

黨徵召韓國瑜變明朗　王金平：還..

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋..

韓國瑜不適提早離場　市府回應了

獨／機場捕獲韓國瑜　韓粉怨行程..

韓國瑜在遊覽車開「視訊」連線波..

韓國瑜護衛隊曝光　來自「復興崗..

明年1月11日台灣見　韓國瑜回..

李毅來台見了誰　王浩宇PO3張..

即／統促會取消遊行！「為顧及社..

韓國瑜拋好總統8字訣　柯文哲：..

韓冰登時尚雜誌　韓國瑜讚漂亮

更多熱門

相關新聞

檢察長關說案　檢審會：併案送監察院

法務部12日加開檢審會討論桃園地檢署檢察長彭坤業疑似關說案，彭坤業也親自到場說明。而開會前，桃檢公訴主任檢察官蔡正傑表示，彭並未具體指示協商內容，只要求把協商程序走完，他認為「沒有踰越檢察長職權」。最後檢審會則決議，將彭坤業併案送監察院調查處理。

邱太三關說疑雲　時代力量要求監院即刻彈劾

法務部認關說案違反規定　監委要查邱太三

不滿邱太三涉司法關說案沒人管　黃國昌將赴監院要求彈劾

金管會認定大同、華映「隱匿財報」　違反證交法將移送檢調

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

野生3藝人坐路邊聊天！

男星和女經紀人開房7hrs　事後「手上驚見驗孕棒」

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面