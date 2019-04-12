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邱太三涉關說案　時代力量要求監院即刻彈劾

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▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量向監察院告發邱太三關說案。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

針對前國安會首席諮詢委員暨前法務部長邱太三涉嫌違法關說，時代力量黨主席邱顯智、黨團總召徐永明、立委黃國昌12日上午率隊前往監察院具狀告發，痛批邱太三是司改最大老鼠屎，並遞交陳情書交給監察院輪值監委瓦歷斯貝林，要求監察院即刻彈劾邱太三及桃園地檢署檢察長彭坤業。

邱太三捲入關說疑雲，涉嫌於一起犯罪金額超過5億的逃稅案件中關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎五億元逃漏稅案的認罪協商。事後邱太三聲稱為捍衛自己清白，主動請辭國安會首席資委一一職，總統府也表示支持邱太三的決定。

時代力量提出四大訴求，要求監察院徹底調查找出幕後藏鏡人、請監察院依法彈劾邱太三及彭坤業、請監察院追究國安會包庇責任、檢審會依《法官法》令彭坤業停職。

▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者湯興漢攝）

邱顯智表示，他過去曾多次到監察院陳情，但都是為了替民眾爭取再審或非常上訴的機會，但在這次竟然看到一個有權有勢的醫院院長透過邱太三、彭坤業對基層檢察官施壓，並問說如果這種事情繼續下去，公平正義到底何在。

邱顯智說，時代力量極力譴責這種行為，邱太三自稱他是「轉知陳情」，還說事後有用通訊軟體將陳情書傳給彭坤業，但彭坤業又說根本沒有所謂的陳情書，要求邱太三應該出來說清楚，到底陳情書在哪、陳情人又是誰？邱顯智要求監察院徹底查辦，彈劾邱太三及彭坤業兩人，希望監察院不要再睡覺。

▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌指出，到目前為止高檢署的調查報告只揭露了一半的事實。他表示，高檢署於調查報告中將邱太三當作「陳情人」，但邱太三自稱是「轉知陳情」，亦即陳情人是另有他人，質疑高檢署是為此在企圖止血，難道幕後的藏鏡人都不用現身嗎？

黃國昌痛批，高檢署的調查報告到目前為止無法使人信服，法務部說無法將前部長移送監察院，國安會從事件一開始更是不斷的包庇縱容，因此今天來到監察院要求監委應從憲政民主的高度，要求國安會說清楚講明白，沒有理由讓國安會變成「太上皇機關」。

黃國昌也喊話，無論邱太三是陳情人或轉知陳情人，都無法改變一件事，就是彭坤業已經在上級的施壓下，背棄了一個檢察官應該要獨立行使職權的基本要求。希望所有參與檢審會的監委們拿出道德勇氣。直接將彭坤業依法停職。

▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨團總召徐永明。（圖／記者湯興漢攝）

徐永明指出，權貴關說重創了前總統馬英九的政權，結果經過政黨輪替後竟然還繼續發生，事發以來立法院表現也讓人非常失望，除了時代力量外其他黨團對此事都禁不作聲。他強調，這件事絕不是行政違失而已，而是司法關說，千萬不能避重就輕，蔡總統就職三週年的日子就要到了，「司法改革是否有效，司法關說是否還在橫行，就看這個案子」。

▼時代力量向監察院告發邱太三關說案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：邱太三,彭坤業,關說,陳情,高等檢察署,黃國昌,徐永明,邱顯智,時代力量

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