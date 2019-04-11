不滿邱太三涉司法關說案沒人管　黃國昌將赴監察院要求彈劾

▲ 黃國昌召開「消失的陳情書、特製的簽陳─高檢署再度打臉邱太三」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌11日召開「消失的陳情書、特製的簽陳─高檢署再度打臉邱太三」記者會，痛批監察院針對前法務部長邱太三涉及關說一事迄今仍無採取行動，更揚言將於12日上午赴監察院，要求監委啟動彈劾邱太三。

黃國昌表示，事情爆發至今仍有一些關鍵性的問題還沒獲得解答。目前高檢署調查小組為了便宜行事，將邱太三列作陳情人，然而在邱太三發的第一份聲明稱自己是轉知陳情，他有將「陳情人」的書面資料轉給桃園地檢署，顯見所指的「陳情人」另有他人。第二份聲明中則改口，當事人提供之書面資料，他是以通訊軟體傳給桃園地檢署檢察長彭坤業。黃國昌不禁問，這當中的陳情人到底是誰？陳情書又在哪裡？

黃國昌指出，直到10日傍晚他才從高檢署的調查小組得到書面回覆，調查小組表示根本沒有書面資料，彭坤業也說，與邱太三根本不是通訊軟體上的好友，根本沒有接到邱太三的任何資料。黃國昌質疑，彭坤業與邱太三到底是誰在說謊？

另外，高檢署也回覆，彭坤業自己承認，他不記得在任何案件增派檢察官參與認罪協商。黃國昌不滿地說，3月18日邱太三與彭坤業吃完日本料理後，隔天桃園地檢署馬上開出了一份以前從來沒有存在過的簽陳，明明是檢查長由上往下交代，卻因人設事到假裝成由下往上，痛批踐踏司法到這樣的程度，「知法玩法真是厲害」。

黃國昌說，他曾多次要求法務部徹查到底，但法務部卻以「邱太三是國安諮詢委員」為由稱他們在體制上管不到，8日他於司法法制委員會公開質詢時，國安會也給不出答覆，痛批「國安會什麼時候變成了太上皇」？

黃國昌不滿表示，法務部先是說管不到邱太三而沒有將他移送監察院，總統府也說尊重他請辭捍衛自己的清白也沒有將之移送，到目前為止也沒有看到監察院表示要立案調查，難道是要繼續維持「只打蒼蠅不敢打老虎」嗎？黃國昌強調，為了不讓監察院有任何的藉口，明天早上他將與時代力量黨主席邱顯智、黨團總召徐永明到監察院要求監委立案調查，啟動彈劾邱太三。