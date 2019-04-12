關說案檢審會審查　公訴主任稱「未踰越檢察長職權」

▲桃園地檢署前檢察長彭坤業傳出關說案，今到法務部說明。（圖／記者楊淑媛攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件持續發燒，法務部12日加開檢審會討論本案，彭坤業也親自到場說明。而開會前，桃檢公訴主任檢察官蔡正傑表示，彭坤業並未具體指示協商內容，只是要求把協商程序走完，他認為「沒有踰越檢察長職權」。

本案因桃園地檢署去年查出一名醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出彭坤業疑似接受關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。事發後引起檢察界震盪，全案經台灣高等檢察署調查。

調查報告查出，彭坤業與前法務部長邱太三餐敘後，邱太三最後提起本案，稱公訴檢察官原本同意認罪協商後來又反悔，讓當事人心情很浮動，邱太三認為公訴檢察官出爾反爾將嚴重影響司法公信力，因此「口頭陳情」「好意提醒」彭坤業。而調查報告最後認定，邱太三的行為構成「請託關說」，彭坤業並未依規定通知政風單位、另外被請託後又指示襄閱主任檢察官處理本案，造成承辦本案的主任檢察官與公訴檢察官均有誤解，高檢署認為彭坤業的指示失當。

全案經法務部在12日加開檢察官人事審議委員會討論，彭坤業與蔡正傑均到場說明。其中蔡正傑在進入會議室前接受訪問表示，彭坤業並未具體指示協商內容，只要求把協商程序走完。他也表示，是他決定在審查庭中多指派一個檢察官協助蒞庭，至於為何多派蒞庭人手導致外界誤會？蔡正傑說「這解釋起來需要一些時間」。另外他也說，彭坤業有無關說部分，「檢察長那一端我不知道」， 但他認為，彭坤業並未踰越檢察長職權，檢察長沒有下達任何條件，只說要繼續將協商程序走完。

