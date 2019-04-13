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一圓兒時夢　退休金融人霸氣包場邀偏鄉學童和家長一起看電影

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▲▼ 金融業退休吳姓民眾，送愛偏鄉邀請竹崎光華國小學生及家長戲院看電影，讓孩子成長過程中感受父母陪伴及社會溫暖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 金融業退休台北吳姓民眾送愛偏鄉，邀請嘉義竹崎光華國小學生及家長戲院看電影，讓孩子成長過程中感受父母陪伴及社會溫暖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「自己小時候愛看電影，長大後想讓更多偏鄉孩童能看到電影」，懷抱著舊時夢，由台北金融業退休的吳先生出資，資助竹崎鄉光華國小規畫藝文戶外教育，讓當地小朋友及年長者，甚至三代同堂約計60多人，前往斗南火車站、他里霧文化園區進行親子共讀，最後更大手筆包場嘉年華影城邀請大家欣賞電影小飛象。

▲▼ 金融業退休吳姓民眾，送愛偏鄉邀請竹崎光華國小學生及家長戲院看電影，讓孩子成長過程中感受父母陪伴及社會溫暖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

光華國小陳永昇校長表示，這次戶外教育相當難得，因為是全校親子師生共同參加，家長不因山區採茶期農忙，而為了陪伴孩子學習，大家特別將手邊工作放下，就是要跟孩子們一起學習成長。

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▲▼ 金融業退休吳姓民眾，送愛偏鄉邀請竹崎光華國小學生及家長戲院看電影，讓孩子成長過程中感受父母陪伴及社會溫暖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

家住台北的吳先生，太太是道地新港人，早年在台北金融業發展，小有成就，所以在退休之前就有想法想要協助偏鄕學校，因緣際會下在竹崎光華國小曾馨慧老師介紹下與學校結緣。提到自己小時候很喜歡看電影，第一部電影就是日本恐龍片，電影情節至今記得相當清楚，而自己深覺陪伴是孩子成長過程相當重要的環節，因此他希望能夠陪伴偏鄕孩子一起欣賞電影，激發偏鄉孩子的自信心，鼓勵孩子勇敢逐夢。

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關鍵字：竹崎光華

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