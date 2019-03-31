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還本型保單大受歡迎　業務員卻說2點不該買的原因

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▲▼磊山保經諾億特許事業部執行長賴柏翰。（圖／記者李蕙璇攝）

▲磊山保經諾億特許事業部執行長賴柏翰。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

還本型保單年年大受歡迎，可是就有位業務員會問一些民眾說「身故金要留給誰？」反而建議買之前得先想通2點，先顧好自己的保險規劃較宜。

他就是磊山保經諾億特許事業部執行長賴柏翰，18歲出櫃的同志，尤其是看到父母為了留給孩子財產而辛苦攢錢貸款買屋，讓銀行帳戶裡沒有很多積蓄，而心疼不已。

賴柏翰幼稚園時就對「男生不能喜歡男生」的說法產生異樣感受，逐漸發覺自己和多數人不太一樣，感到孤單、甚至以為自己是怪胎，而難以對朋友傾吐心事，甚至也難和家人啟齒。只是母親常問他「有沒有交女朋友」時，他欲言又止，等到18歲那年給了母親答案之後，自己雖覺得鬆了一口氣，但也增添父母煩惱。現在是隨著時間及溝通，和家人重建關係。

▼28歲的賴柏翰開始經營自己團隊與保險事業。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經諾億特許事業部執行長賴柏翰。（圖／記者李蕙璇攝）

賴柏翰說，他雖然是學工科但想接觸陌生人交朋友，退伍後跟著一樣是同志的多年好友加入保險業學習保障規劃，喜歡研究保單條款、比較多家公司商品。那時他是在一家人壽公司當業務員，只能銷售自家保單。每每跟保戶規劃好一張實支實付醫療險後，覺得客戶值得更好的商品，忍不住又建議保戶可以買2張實支實付保單採取雙實支較宜，還推薦友家商品保單給客戶。

而他的這個做法引起公司內部議論。當主管為了更好的客戶服務而放棄多年來的業務獎金而轉至磊山保經服務客戶時，他也跟著轉換跑道，反而讓他更能公開多了解許多家保單商品內容，更是讓自己成了業績王，累積了300多位保戶，在去年準備一筆200萬元創業金成立自己的團隊與空間，更友善為同志圈夥伴規劃保險組合。

▼磊山保經諾億特許事業部為友善同志空間。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經諾億特許事業部為友善同志空間。（圖／記者李蕙璇攝）

賴柏翰以自身經驗說自己目前未選擇身故還本型保單（非還本型儲蓄類的保險），而是著重醫療、意外險保障及定期壽險。歷經奶奶中風15年後、外婆失智，讓他考慮家族病史而為自己投保失能險多達500萬元保險額，也是透過保單延續自己的尊嚴和價值到呼吸停止一刻。「曾看過臥床15年長輩離開時，哭得最慘是外籍看護，家人多沒有哭反而是鬆了一口氣」，賴柏翰有感地說「而保險換來的是最終被懷念的」。

他並以還本型失能險舉例，因為費率相差甚大，且年齡愈高、差距愈大。以某公司失能險為例，30歲男性投保還本、不還本的保費相差一倍，40歲相差二倍，等到50歲時相差四、五倍之多。而55歲男性如果規劃月賠1萬的還本型，年繳保費約2.7萬元，但若是不還本型的則是年繳約7千元。

賴柏翰建議同志保障型保險組合，可以從5類「定期壽險、意外險、雙（多）實支實付、重病類型、失能險」思考自己的需求。他提到目前同志伴侶多未養育子女，可以先想想「身故後保險金要留給誰？還本與不還本的費率差異」這2點。而且當父母年紀大須要家人照料成為其照顧者時，便得提早做財務規劃。

▼賴柏翰多年努力獲准成立諾億特許事業部，取自「一諾千金、億兆一心」。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經諾億特許事業部，取自「一諾千金、億兆一心」。（圖／記者李蕙璇攝）

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關鍵字：還本型保單,業務員,磊山保經,賴柏翰,失能險,定期壽險

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