「有病就是有病」　陳水扁：難道要拿出尿袋才算數？

▲手抖症裝的？陳水扁拍影片稱一秒抖6.6次。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）



政治中心／綜合報導

前總統陳水扁日前PO出與3名女子的自拍照，受到外界質疑手抖症根本是演的，接著他又PO影片強調自己的右手每秒抖6.6次是真的。陳水扁13日再度為己澄清，認為手抖證遭質疑是在製造假新聞，他狠批，台灣社會不尊重病人，「有病就是有病」、「難道一定要把尿袋拿出來才算數嗎？」

陳水扁日前遭質疑手抖症是演的，他12日便在臉書PO出一段3分10秒的影片，強調自己的右手每秒抖6.6次是真的，表示不論是台北榮總、台中榮總還是高雄長庚，每份診斷證明書都有寫到這個病症，「這是不可逆、吃藥也不會好的，因為這是腦神經病變造成」，還請大家將雙手懸空往前伸直，看會不會像他一樣一直抖。

陳水扁今再於臉書PO長達半小時的影片，認為外界不斷質疑他的手抖症，是在製造假新聞，感嘆台灣被國際說成是全世界假新聞最多的國家，這是很漏氣的事。他強調，從北榮、中榮到高長、馬偕等4家全國最具權威的醫學中心，7年來開出的診斷證明書都確診他確實「罹患巴金森氏症候群（手抖症）」，但還是有反對人士說是假的。

陳水扁批評，這是病人的隱私，希望大家可以尊重醫療的報告、診斷書，「有病就是有病、手在抖就是手在抖」，「難道一定要把尿袋拿出來才算數嗎？」