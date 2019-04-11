「危險名單」今生效！美商務部明列大陸37家機構　7家港企也上榜

▲大陸37家機構被美國商務部列入「未經核實」的危險名單。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

在中美貿易談判之際，美國聯邦政府發出一份公告指出，美國商務部10日表示，企業應謹慎對待「未經核實」的實體危險名單，其中有37家的大陸企業和學校被名列在內，甚至有7家香港企業都被點名；而這份名單今（11）日開始生效。

根據路透社報導，危險名單上其中一家是愛信南通汽車技術中心有限公司，另一家則是北京八億時空液晶材料科技有限公司，該公司已經獲得高端屏幕技術的專利。而學校方面，上榜的包括長春應用化學研究所、廣東工業大學、中國人民大學、上海同濟大學等等，以及位於西安的2間學校。

另外，涉事的的香港機構除了「Universe Market Limited」、「Swelatel Technology Limited」、「優聯國際供應鏈有限公司」、「恒宇倉儲物流有限公司」、「韜博盛科技有限公司」、「陞運物流有限公司」、「遠航科技香港有限公司之外，還包括4間中資企業設於阿聯酋、2間在馬來西亞，1間在印尼。

報導提到，美國商務部負責出口管理的前助理部長凱文·沃爾夫（Kevin Wolf）表示，這些被列在「未經核實」名單的企業，日後美國公司將會謹慎對待，同時也意味著，美國供應商如向這些未經證實的公司和學校供貨的話，將無法再使用許可例外。

凱文·沃爾夫（Kevin Wolf）也提到，「儘管這不是禁運，但有時供應商還是會把它當作禁運，它所發揮的實際效果甚至大於法律效果」。除此之外，他也強調，如果該機構拒絕回答有關如何使用美國商品的問題，美國商務部也將會把這些實體列入「未經核實」的名單內。