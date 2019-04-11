回應佔中判決是「政治報復」　林鄭月娥：這是在破壞香港聲譽

▲對於外界稱「佔領中環案」是「政治的報復」，林鄭月娥指出，這是在破壞香港聲譽。（圖／香港特區政府，下同）

大陸中心／綜合報導

香港「佔領中環案」9名被告全部罪名成立，將延後至本月24日判刑。由於此案仍在司法程序，香港特首林鄭月娥也注意到，有些香港與外界的政治人物及媒體，將這事件的判決評為是「政治的報復」；對此，她昨（10）日聲明回應，這是破壞香港聲譽的批評。

林鄭月娥表示，該宗案件仍在司法程序中，特區政府不適合做出任何評論，但有關於「政治報復」的這些批評是毫無依據的。她也嚴正聲明，「香港特別行政區是按照《基本法》，無論在刑事檢控或司法裁決，都是完全獨立進行，不受干預。」

林鄭月娥在出席活動時提到，自從回歸以來，一國兩制落實得很成功，順利讓香港的法治及司法獨立受到國際的高度認同，所以因為有心人士的無理攻擊或是批評受到影響。

▲林鄭月娥強調，刑事檢控或司法裁決，都是完全獨立進行。

據悉，「讓愛與和平佔領中環（佔中行動）」後來又被稱「雨傘運動」、「雨傘革命」；此項行動是在2013年所提出，2014年9月28日凌晨由香港大學法律系副教授戴耀廷宣布正式啟動，目的在於爭取香港民主化、反對先「審查」香港行政首長候選人決議、要求「真普選」等等。

此外，「佔中案」於去年12月審結，今（2019）年4月9日在西九龍法院裁決，法官陳仲衡10日上午宣佈，將延後至本月24日判刑，被告獲准交保外出。其中，在第一項控罪「串謀作出公眾妨擾罪」中，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明全部定罪；其餘6人分別被控「煽惑他人公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等。