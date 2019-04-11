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日本F-35失蹤海域地震　陸網友：大當量「深水炸彈」炸毀戰機

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▲▼日本三澤基地,日本航空自衛隊,F-35,F35（圖／CFP）

▲日本三澤基地F-35。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日本航空自衛隊1架最新銳F-35A隱形戰鬥機，9日晚間在青森縣三澤市東方135公里的太平洋海域失事墜毀，目前僅打撈到尾翼殘骸。11日下午在F-35失事的海域，發生了地震，由於地點相當巧合，讓大陸網友懷疑是投入大當量深水炸彈引發的地震。

根據中國地震台網速報，4月11日晚間16時18分在日本本州東岸遠海，北緯40.35度，東經143.40度，發生6級地震，震源深度10公里。

對此有大陸網友表示，剛才在F-35失蹤區域地震了，嚴重懷疑這是用大當量深水炸彈銷毀無法打撈的墜毀戰鬥機！

▲▼日本F-35失事海域發生地震。（圖／翻攝自航空知識及航空趨勢網 Aviation Knowledge and Aviation Trend Network）

▲日本F-35失事海域發生地震。（圖／翻攝自航空知識及航空趨勢網 Aviation Knowledge and Aviation Trend Network）

但是由於地震測報顯示震源深度10公里，深度相當深，其實不太可能是人造地震。2017年9月23日在北韓發生的芮氏規模3.4震源深度0公里的地震，就被各國猜測極有可能是北韓核試引發的人造地震。

F-35擁有最先進的技術和武器，同時也是美軍史上最昂貴的武器計畫之一，價值4061億美元（約12.5兆台幣）。軍事專家警告，儘管從海底回收殘骸進行逆向工程相當困難，但碎片仍可提供重要的資訊，如果俄羅斯或中國先找到F-35，將會成為美國最主要的安全問題。

曾任華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的俄國與武器擴散專家摩爾（Thomas Moore）表示，對中國和俄羅斯來說，無論花費多少代價來取得日本墜毀的F-35都不算高，一旦被他們得手，就是大麻煩了。

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關鍵字：F-35,F35,日韓要聞,軍武,國際軍武

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