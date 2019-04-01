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5分鐘起飛「天駒」部隊剛進駐馬公　殲-11幾乎同時穿越海峽中線

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▲▼嘉義空軍基地參訪,IDF型機性能展示經國號特技飛行。（圖／記者季相儒攝）

▲IDF戰機示意圖。（圖／記者季相儒攝）

軍武中心／綜合報導

空軍「天駒部隊」從4月到9月進駐澎湖馬公機場，部署能執行5分鐘就緊急起飛任務的IDF經國號戰機，為的就是因應中國戰機每年4月開始的密集出海訓練，因此特地在這段期間派出IDF戰機，增加空防預警時間。「天駒部隊」在31日才剛完成部署，就發生了解放軍殲-11戰機跨越海峽中線事件。

▲▼解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

根據《聯合報》報導，31日上午10時開始，12架IDF戰機分3批進行天駒移防行動，從台南移防至澎湖馬公，但IDF才剛進駐馬公完成部署升空巡弋，2架由福州義序機場起飛的殲-11，上午11時航跡就跨越海峽中線，我方除在空偵巡的IDF戰機前往攔截外，嘉義基地4架F-16戰機也緊急起飛因應，解放軍因此也有2架戰機升空，情勢一度緊張。但踩線解放機沿中線飛行10分鐘後即返回，雙方戰機皆有所克制，未有進一步不友善的動作。

澎湖馬公機場屬於空軍夏訓基地，由於每年4月到9月，台灣海峽空域氣候適合戰機飛行，可能成為中國戰機出海飛行時機；因此，空軍官員1日指出，為了爭取空防預警時間，每逢此時，都會由空軍清泉崗基地派出中隊數量IDF戰機進駐馬公機場以利部隊訓練，轄管台灣西部海域空域安全，夏訓部隊代號「天駒」。

▲▼天駒部隊。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

▲天駒部隊。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

空軍官員指出，在這項代號「天駒」的部署任務中，IDF戰機中隊案照法令進駐澎湖馬公基地，主要負責執行台海空防第一線作戰部隊，並因應各種敵情威脅，確保空防安全，由於中國戰機一旦出海，最快只要10分鐘就能抵達我領空，至於抵達海峽中線則只需5分鐘，因此，只要中國戰機出海，就會受到我空軍戰管雷達監控，飛行航道如出現異常，駐守在澎湖的IDF戰機就能緊急起飛攔截。

空軍澎湖天駒部隊從1964年開始實施，早年進駐F-5E戰機，IDF戰機成軍後即接手任務。國軍目前擁有的三型主力戰機中，幻象2000及F-16戰機均只能執行6分鐘的緊急起飛任務，目前只有經國號戰機可執行5分鐘的緊急起飛。

空軍官員也說，為了做好防空警戒，此項任務包括各項戰、演、訓，以增加用兵彈性及預警反應時間，例如，空軍也安排緊急起飛任務演練，飛行員接令後在戰機上著裝戴上飛行頭盔，並由四架經過性能提升的IDF C/D型戰機進行緊急起飛；空軍完全遵從為戰而訓的宗旨，藉部隊移防的具體動作，強化戰備轉場與後勤補保的能力，面對任何敵情威脅，都能即時因應。

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