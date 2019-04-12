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陸海軍開微博：我有5個兒子　老大叫做「潛艇」

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▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／微博／人民海軍）

▲解放軍海軍開微博，並稱自己有五個兒子。（圖／微博／人民海軍）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍11日正式「登陸」官方微博，雖然至今一條微博都還沒發，但已有超過6萬粉絲關注。在其簡介中，指出了「我有5個兒子，老大潛艇、老二水面艦艇、老三航空兵、老四陸戰隊、老五岸防部隊」。

▼「人民海軍」至今已有超6萬粉絲關注。（圖／微博／人民海軍）

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／微博／人民海軍）

《觀察者網》分別介紹了解放軍海軍的這「5個兒子」，首先為「老大」潛艇部隊，以潛艇為基本裝備，主要在水下遂行作戰任務的海軍兵種，海軍潛艦部隊裝備戰略導彈核潛艇、攻擊核潛艇和常規動力潛艇，編有潛艇基地、潛艇支隊。潛艇主要使用魚雷、水雷、導彈等武器，具有隱蔽性好、突擊力強、續航力和自給力大等特點。

▼「人民海軍」有五個兒子。（圖／中新社，下同）

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／中新社）

「老二」水面艦艇部隊以水面艦艇為基本裝備，評論指出，是在水面遂行作戰任務的海軍兵種，可攻擊敵方海上和沿岸及其一定縱深內的目標，參加爭奪制海權的鬥爭，進行海上封鎖、反封鎖作戰、參加登陸、抗登陸作戰，保護或破壞海上交通線等。

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／中新社）

「老三」航空兵部隊以飛機為基本裝備，主要在海洋和瀕海戰區的控制權，從海空掩護、支援己方艦艇的戰鬥行動等；航空兵部隊主要裝備固定翼飛機和直升機兩大類，是海戰區奪取和保持制空權的重要力量。

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／中新社）

評論介紹，「老四」陸戰隊以兩棲作戰武器為基本裝備，主要隨行登陸作戰任務的海軍兵種，可單獨或配合其他軍兵種實施登陸作戰，參加海軍基地、港口、島嶼的防禦作戰及特種機動作戰等；具有反應快、機動能力強、合成度高等特點，是實施兩棲作戰的快速突擊力量。

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／中新社）

最後，評論指出，「老五」岸防部隊以岸炮和岸艦導彈為基本裝備，部署在沿海重要地段，主要遂行海岸防禦作戰任務的海軍兵種；包括海岸導彈部隊和海岸砲兵部隊；可突襲地方艦船，保衛基地、港口和沿海重要地段，扼守海峽、水道，掩護近岸交通線和己方艦船，支援岸導和要塞守備部隊作戰等。

▼「老五」岸防部隊。（圖／中國軍網）

▲▼人民海軍有五個孩子。（圖／中新社）

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關鍵字：人民海軍,解放軍,海軍,軍武,大陸軍武,微博

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