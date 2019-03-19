美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球打擊

▲ 美軍F-22猛禽匿蹤戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國空軍正在加強「快速猛禽」計畫，將用4架F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），在接獲任務通知後在24小時內，搭載最合適武器，飛到世界任何一個地方執行打擊任務。

根據《國家利益》（The National Interest）報導，這計畫已經存在好幾年，具體內容包括4架可隨時出動的F-22戰機配備必要機組人員，與C-17全球霸王（Global Master）運輸機支援燃料、武器和維修，以便在偏遠或嚴峻地區執行打擊任務。

▲F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）



根據戰術規畫者的說法，對於F-22而言先發制人的打擊任務意義重大，未來大多數的先制攻擊任務都可能使用F-22來擔任，利用隱形的優勢殲滅敵方的空對空的攻擊與防空系統，為其他的戰機開路，它在設計上是與F-15或F-18等第4代戰機搭配，由F-22先消除威脅與障礙，再使用遠程傳感器傳遞目標數據，以便第4代戰機進行後續攻擊。

空軍官員表示，「快速猛禽」計劃最初由美空軍太平洋司令部提案，後來被空戰司令部推廣到全球範圍。最初的F-22快速猛禽部隊在2015年和2016年已經在歐洲完成部署，並多次參與向俄羅斯展示武力的聯合演習，以展示機動能力與快速部署的戰術優勢。因此，雖然空軍強調快速猛禽只是一個概念，並非針對任何特定國家，但有鑑於與俄羅斯的關係緊張，它在歐洲確實具有重要意義。

▲F-22不只是纏鬥性能強。（圖／路透社）



快速猛禽除了可以在24小時內在進行與大國對抗的戰爭之外，在偏遠或險峻區域出現突發事件時，快速猛禽還要能提供地面攻擊或是近距離空中支援。過去因為速度與機動性，多數人只重視F-22空中纏鬥時的優勢，但最近在伊拉克與阿富汗戰場上，F-22也展示了對地攻擊的能力。尤其是它的20mm機砲，在對伊斯蘭國與塔利班的地面攻擊時發揮了極大的作用，因此未來類似的任務還會加入如GBU 32、GBU 39以及小直徑炸彈（SDB）等聯合打擊彈藥。