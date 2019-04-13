台北當代藝術館室內外雙展覽：貨櫃屋後廢墟主義斑駁美、呼吸鞦韆揭非法軟禁



▲《呼吸鞦韆-劉霞、蔡海如雙個展》揭開被非法軟禁、透過藝術讓靈魂重獲自由的過去。（圖／台北當代藝術館提供）

生活中心／綜合報導

曾是熱門打卡點的台北當代藝術館戶外「貨櫃屋空間」，最近邀請了詩人與哲學學者楊小濱創作，展出《後廢墟主義》個展，他以詩文結合攝影，捕捉世界大小城市街道上各種因張貼文宣而塗抹、刮除、斑駁的痕跡。而在室內的實驗展場，則有兩位來自不同時空背景，卻同樣遭受政治迫害的女性藝術家《呼吸鞦韆-劉霞、蔡海如雙個展》，揭開被非法軟禁、透過藝術讓靈魂重獲自由的過去。展覽在5月26日前皆可欣賞！



▲屋外貨櫃屋空間「後廢墟主義」個展。（圖／台北當代藝術館）

1、後廢墟主義：蹤跡與塗抹－楊小濱個展

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楊小濱是知名詩人，也是文學與哲學學者，他以攝影結合詩文創作了這場跨界個展，「後廢墟」是他對世界各城市街道上，各種可能因非法文宣張貼而重新塗抹、刮除後，形成破敗、斑駁景象的形容，這些也成為吸引他用鏡頭捕捉的焦點。同時冠上「主義」兩字，是戲謔嘲諷政治或文化界對於「主義」的濫用。

▲▼楊小濱被這些重新塗抹、刮除後，形成破敗、斑駁的景象吸引。（圖／台北當代藝術館）

楊小濱認為這些街景牆面被塗改的過程，與解構主義大師德希達所詮釋的「蹤跡」及「塗抹」概念不謀而合，塗抹為對歷史的刪改，但被刪改的歷史卻不經意地露出更多蹤跡，都是掩蓋不住的歷史。透過他的攝影，隨機擷取日常中「被遮掩的風景」，凝結充滿詩意的色彩及線條的抽象構圖，搭配各式感嘆的狀聲詞彙、詩句相呼應，重新賦予作品生命張力。

展期： 2019/3/30(六)~2019/5/26(日)

展覽地點：台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間

2.《呼吸鞦韆-劉霞、蔡海如雙個展》

劉霞與蔡海如是兩位來自不同時空背景，卻同樣遭受政治迫害的女性藝術家，展出內容包括劉霞的攝影作品26件、蔡海如的裝置作品2件。



▲《呼吸鞦韆-劉霞、蔡海如雙個展》展出內容包括劉霞的攝影作品26件、蔡海如的裝置作品2件。（圖／台北當代藝術館提供）

關於劉霞：劉霞是北京的藝術家，也是諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子，因「政治犯妻子」的身份受牽連，被非法軟禁近十年。在劉曉波被判六四兩年牢獄、三年勞改、十一年顛覆國家罪期間，劉霞處被當局監視和軟禁，形同「另一個更大的牢獄」。

此次從法國空運來台展出的26件黑白攝影作品，是她在丈夫劉曉波三年勞改期間的創作，未曾在北京舉辦過展覽。劉曉波獲頒諾貝爾獎後，她被禁止在中國公開展覽，作品僅在私人場合或網路上呈現，之後輾轉由法國政治學者蓋．索門（Guy Sorman）收藏，並於2011年10月在巴黎公開展出。



▲劉霞26件黑白攝影作品，是她在丈夫劉曉波三年勞改期間的創作。（圖／台北當代藝術館提供）

這系列作品分為兩個主題，一為有著成人臉孔的嬰兒娃娃們，表情看似暴怒、恐懼、迷惑或者吶喊般，這些娃娃在真實的場景中，不知不覺成為一個個活生生的精靈，創造出恍惚的空間及時間感，似乎反應出劉霞自身的遭遇，靜默地注視這一切，凝視、沉默、企圖超越。另一個主題則用各種布料，蜷曲蔓延成各式造型後拍攝，織料上的紋理質感與糾結的團塊，表現出無言的苦悶。



▲（圖／台北當代藝術館提供）

關於蔡海如：蔡海如則是台灣白色恐怖受難者的女兒，50年代父親曾因參加讀書會、加入地下黨活動而成為政治犯，入獄長達14年，在她9歲那年，又因另一波白色恐怖高峰期，父親再度被牽連入獄10年。當她父親無故消失後，卻在家裡發現一張張上面有著父親名字的匪諜破獲案剪報，生命也變了調。

從小以「父親出國」作為學生時代爸爸不在的藉口謊言，直到自己成為一個母親，以及面對父親年邁老去，2003年才開始小心翼翼地，不斷用各種藝術手法，表達身為一個白色恐怖受難者家屬，在時光歲月和青春流失中，不斷被壓抑禁錮的難言與失語的心境。



▲蔡海如個展。（圖／台北當代藝術館提供）

身為政治受難者家屬，兩位藝術家如同另一種「囚徒」般，心繫著獄中之人，而在現實生活中她們也被監視、排擠，遭受各種極度荒謬痛苦的同時，藝術家的靈魂卻開啟了另一個創作的世界，讓她們的靈魂暫時獲得自由、尊嚴及詩意。

展覽命名為《呼吸鞦韆》，是引用羅馬尼亞2009年諾貝爾文學獎得主荷塔．慕勒得獎作品的書名，書中描寫二戰後被囚禁於蘇聯勞改營中，受到壓迫的勞役生活下，生命只剩下呼吸，才能夠使人體服從於一種節奏的擺動，而保持存在感，這就是所謂「呼吸鞦韆」。



展期： 2019/3/30(六)~2019/5/26(日)

展覽地點：台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間