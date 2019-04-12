初見面先斷三指！台北男「微信撩妹」遭5男圍砍　他緊抓斷指逃命

記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名20歲余姓男子加一名女子小美（化名）的微信後，兩人相談甚歡，沒想到竟讓同樣追求小美的王姓男子不滿，雙方進而相約民生東路的永盛公園談判。王男一見面就將余的手指砍斷，還夥同4名友人拿信號槍等武器追殺余男及其友人。消獲報後緊急將2人送醫，並連夜追查王男等3人到案，還起出砍人用的西瓜刀，訊後依殺人未遂送辦。

警方表示，余男加入小美的微信後不斷聊天，兩人關係熱絡，但想追求小美的王男卻越看越吃醋，多次透過網路對余男嗆聲，而余男也不甘示弱自稱是「竹聯幫分子」回嗆，雙方火藥味十足，多次相約談判，但余都放鳥王男。

▲▼王男因吃醋追砍余男。（圖／東森新聞）



余男在放鳥王男2次後，12日凌晨帶著35歲趙姓友人到台北市民生東路的永盛公園赴約。豈料，王男一見到兩人立刻開罵三字經，還夥同4名友人拿著球棒、西瓜刀追砍余、趙兩男，又拿信號槍開槍圍捕獵殺，讓目擊民眾全都嚇傻，立刻報警。

余男當下被砍斷3指，跟趙姓友人身上多處刀傷，直接逃到一旁的超商求救，隨後送往台大醫院及馬偕醫院。王男與其他同夥砍完人後便搭乘計程車逃逸，經過警方連夜的追查，並調閱附近監視器，目前已約談王男等3人到案，並起出砍人用的西瓜刀，訊後將依殺人未遂送辦。