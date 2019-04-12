市民高架掉「拳頭大水泥塊」！Uber遭砸毀　運將：要是再晚1秒…

▲拳頭大小的水泥塊無預警落嚇，紀先生座車後方擋風玻璃應聲碎裂。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

「要是今天砸到的是人，那該怎麼辦？」在台北市擔任Uber司機的紀先生控訴，10日下午載客行經市民大道與安東街口時，轎車後方突然傳來一聲巨響，後擋風玻璃應聲碎成蜘蛛網狀，細查後才發現是市民高架上水泥塊破損脫落、毫無預警砸下，幸好砸到的是車子，如果當時再慢個一秒通過，水泥塊可能就砸中坐在副駕駛座的女乘客。

紀先生出示行車紀錄器畫面還原當天狀況，10日下午接到乘客後一路沿著市民大道往東區方向行駛，但當車子平穩通過安東路口、才駛過斑馬線沒多久，突然聽聞後方傳來「砰、砰！」兩聲巨響；坐在副駕的女乘客嚇得驚呼一聲，頻問「什麼聲音？」

▲女乘客當下聽聞巨響後嚇得驚叫，頻問「什麼聲音？」（圖／東森新聞）

當下紀先生還以為是遭到後方車輛追撞，一探後照鏡時還發現後擋風玻璃全碎成蜘蛛網狀，一下車查看後，赫見地面掉落拳頭大小的水泥塊，這才驚覺是頭上的市民高架水泥脫落砸中車，倘若要是他當時車速再慢一點、再晚個一秒，被砸中的可能就是副駕駛座的女乘客。

「是滿誇張的啊！運氣不好也沒有辦法！」紀先生說，幸好今天是他的車子後側被砸到，如果是行人、或是機車騎士被這麼大的水泥塊砸中，後果真的是不堪設想。紀先生說，目前經送回廠評估，要修復後擋風玻璃就要花費1萬2千元，而這還不包括板金、及送修期間的營業損失，後續也將考慮提出國賠，以維護自身權益。

台北市養護工程隊隊長張泰昌得知後也表示，現在已請廠商與紀先生聯繫，商討後續賠償事宜，希望能夠達成和解；至於水泥塊實際掉落原因，則還在調查瞭解中。

▲紀先生表示，幸好今天水泥塊是打到車子，如若砸到行人或騎士，後果可能更嚴重。（圖／東森新聞）