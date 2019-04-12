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「難度極大」每隻手指加2百！12歲姪女美甲噴3千　他怒公審...網打臉戰翻

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▲▼ 美甲3500 網看傻眼 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲ 美甲3500元，原po要網友評評理。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

一位網友在臉書「爆料公社」中氣憤爆料，他表示自己從國外回台的姪女，到台北市大安區永康街某美甲店做指甲彩繪，對方以「造型太難」為由，每隻手指都要多收費，且沒有事先告知，最後收了3500元，還出動警方介入協調、店家要求客人簽切結書，讓不少網友都看傻眼表示「做這樣收3千多太誇張」、「我的含卸甲重做1280」。

原po表示，12歲的姪女日前從國外回來，到永康街做了美甲，店家從一開始都沒給過價目表報價，他們心想應該就是一般行情價格，大概落在1500元左右。沒想到做完之後，店家卻收姪女3500元，還說「這款設計對他們來說難度極大，所以每隻手指要200塊。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 美甲3500 網看傻眼 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有網友說這樣的設計連800都嫌貴 。（圖／翻攝自爆料公社）

原po氣憤地說，他了解美甲會根據難度和設計分段計費，但「公道自在人心，讓大家自己評。」只見姪女的美甲款式為單色的藍底，上頭再寫（貼）幾個英文字母；但店家的消費明細中卻寫著「單色光療1500，造型1隻手指200，10隻2000，總價3500，特價3200」引發糾紛。最後經由員警介入協調後，才以2500結單，店家也要客人簽切結書，表示不可以上網公開店家名稱、毀損店家名譽。

貼文一出網友直呼太誇張，「沒做過美甲不曉得行情...但這顏色太老氣了吧」、「真的很敢收」、「我8年資歷在板橋單色600元」、「3500？都可以打好幾次美白雷射了，也可以拔指甲割粉瘤還有找耶」、「1500 光療是蠻正常的價錢，但是至於造型就...」、 「3500可以做造型光療加保養都有剩......這樣騙小孩？」、「騙人沒做過指甲嗎，這樣800我都嫌貴」。

其他常做美甲的網友則是貼出自己的手指照片，大家看了也都表示，隨便一種都比原po貼出的更好看更便宜，「我還延甲才1600」、「含卸甲重做1280」、「任性貼鑽不加價，也才600」。

▲▼ 美甲3500 網看傻眼 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大家紛紛秀出自己的指甲，直呼店家騙小孩 。（圖／翻攝自爆料公社）

也有人質疑為何不事先問好價錢再做，以及為何簽了切結書還要上網公審，不過原po並沒有多做回應。但有經驗的網友表示「有些店不會跟你確定價錢，會跟你說要加這個加那個，後面結帳的時候才會跟你說總共多少。」然而還是要提醒消費者，畢竟美甲也是一門技術，加上美醜是個人主觀的想法，如果自己預算有限，還是多比較、多溝通，比較不容易引發糾紛。

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關鍵字：美甲,指甲彩繪,光療,永康街,爆料公社

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