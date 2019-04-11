收3千殺科大老師　忘拉滑套還掉槍...烏龍殺手被判刑7月

▲桃園市王姓男子去年2月間受人委託以3000元代價槍殺桃園市某科大廖姓教師，王男不諳用槍，竟改以鐵棍痛毆廖師後逃逸，桃園地院11日依傷害等罪判刑7個月。上為示意照。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子2017年2月受人委託，以3000元代價槍殺桃園市某科大廖姓教師，但王男不諳用槍，開槍前忘拉手槍滑套，子彈無法上膛兩次擊發都無效，王男改持鐵棍將廖師痛毆一頓後逃逸，桃園地院審理後11日依傷害、非法持有槍砲彈藥判王男7個月，得易科罰金，另外，王男還涉持槍闖入民宅竊盜案依加重竊盜判刑7個月，不得易科罰金。

桃園地院調查，王姓男子於2017年2月間接受不明人士出價3000元，要他槍殺桃園市某科大廖姓教師，王男受委託後，開車到新北市淡水區某社區地下室竊取自小客車2面車牌，再改裝自己車上，2月17日下午持改造手槍潛入桃園市某科大地下室停車場，找到廖師車子後躲在旁邊埋伏，守候廖師出現。

當天下午4時許，廖師與妻子要開車返家，王男趁廖師打開後車門放行李時，拿出手槍欲開槍，未料王男竟忘拉手槍滑套，導致子彈未上膛無法擊發，王男可能緊張過度，子彈未擊發還掉落地板上，廖師與妻子見狀嚇得趕緊逃跑，王男從車上拿出預藏鐵棍追打，導致廖師左膝、小腿等處被打傷，王男事後駕車逃逸，沿途將手槍槍管、車牌丟到附近溪流中。

廖師事後報案，警方循線查獲王男涉案，在王男車內起獲作案用的鐵棍、子彈與手槍槍身等證物；檢警偵訊時，王男否認有殺人意圖，辯稱只朝廖師大腿開一槍未擊發，因手槍有問題才臨時改以鐵棍毆打，桃檢調閱現場監視錄影帶查出，王男持槍朝廖射擊不遂，才改持鐵棍毆打，王男手機內發現有廖師照片與車號截圖，根本就有殺人意圖，偵結依殺人未遂、加重竊盜與違反槍砲彈藥等罪嫌起訴。

桃園地院審理後，11日依攜帶凶器侵入住宅屬加重竊盜罪判刑7個月，不得易科罰金；另非法持有子彈罪判刑3個月、傷害罪判刑5個月，2罪合併應執行7個月，得易科罰金。

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