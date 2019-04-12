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深圳暴雨引發洪水沖走4工人　已造成4死7失聯

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▲深圳福田區11日晚間發生洪水。（圖／翻攝自央視）

▲深圳福田區11日晚間發生洪水。（圖／翻攝自央視網

記者馬叔安／綜合報導

深圳市福田區於11日晚間9點左右，由於強降雨引發洪水，造成4名河道施工人員被沖走，其中3人目前仍在全力搜救中，直到12日上午9點左右，洪水已導致4人死亡，7人失聯。此外，羅湖區在西湖賓館段施工處有7人被沖走，4人獲救、1人死亡、2人失聯；在東湖公園段施工處有5人被沖走，已確認3人死亡，2人失聯。

福田區應急管理局12日凌晨5點左右表示，福田區接報後立即啟動應急救援，區領導和福田消防大隊、區應急局、水務局、公安分局及相關街道人員第一時間趕赴現場開展搜索救援，相關企業和南海救援隊也參與了救援。23點左右，被沖走的1名工人在鳳塘河口水閘處被救起，送至醫院救治，精神狀態和身體狀況總體良好。另外3名工人仍在搜救中。

《新京報》指出，事發當下，深圳市福田區僑香路片區遭遇瞬時強降雨，短時爆發的洪水沖入鳳塘河暗渠。正在鳳塘河香蜜湖路段進行清淤作業的5名工人在向地面回撤時，有1人成功上達地面，4人被突然涌至的洪水沖走。

福田區是廣東省深圳市下轄的一個市轄區，位於深圳經濟特區中部，是經濟特區內的四區之一，是深圳市委、市政府所在地，是深圳市重點開發和建設的中心城區。

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關鍵字：深圳,福田區,洪水

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