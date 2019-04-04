24歲性愛大師稱「板凳健身法」可治早洩　騙倒7萬人海撈2.2億

▲「性愛大師」2017年的宣傳內容。（圖／翻攝自微博／用戶6311815627）

大陸中心／綜合報導

「不打針、不吃藥、不開刀、不手術，只用兩張凳子就能徹底治愈男性陽痿問題」，在深圳市出現一位24歲的「性愛大師」，宣稱能用「板凳健身法」治療男性早洩的問題，只要上繳會費就能參加培訓班，但一切都只是利用上下線來詐財的手法。龍崗公安分局指出，這個集團內的會員超過7萬人，吸金5千萬人民幣（約2.2億新台幣），現在已逮捕305名詐騙集團成員。

根據《南方都市報》報導，「性愛大師」連彪創辦的「福道文化」坐落在深圳龍崗區，一到三樓為辦公區域，地下室為餐廳，樓梯間都張貼著公司各部門管理架構示意圖，以及管理人員的照片。

▲大批執法人員來到福道文化公司抓人，門口上還有歡迎學員的橫幅。（圖／南方都市報）

經過調查，這位福道文化代表連彪只有小學畢業，2017年在龍華區註冊了福道文化傳播有限公司，開始立志幫助所有「×能力不足」的朋友擺脫困境，傳播性文化和性知識，還研究《黃帝內經》寫出一套「性福之道秘術手冊」，宣稱「不吃藥、不打針、不開刀、不手術，只要糾正不良習慣，按照一套系統性的鍛煉法，就能徹底改善陽痿、早洩，前列腺炎，腎虛、腎虧等男性狀況」。

▲警方逮捕「性愛大師」詐騙集團成員。（圖／南方都市報）

經過警方調查，福道文化是個305人的集團，利用微信發布「治療成功案例」吸眼球，當有人關注後，就可以免費體驗第一節課程，上完第一節「配合訓練方法，便能夠徹底治癒疾病，提高性能力」的洗腦課程後，可花19.9元（人民幣，下同）購買第二節課，第三節課學費就飆升到999元，但環環相扣的課程內容會使受害者「一直買下去」；課程介紹中，還有名為《性知識實戰》的課程，頗具吸引力。

▲「性愛大師」發布宣傳文宣。（圖／翻攝自微博／用戶6311815627）

除了透過微信吸收新會員，舊會員只要介紹好友加入，就能抽50％的傭金，再繳納5000至10萬元不等費用，又可升級成白銀、黃金、鉑金、鑽石合夥人，獲得更多抽成。

▼詐騙集團於宣傳文宣中附上學員現身說法，增加可信度。（圖／翻攝自微博／用戶6311815627）

龍崗警方指出，上鉤成為會員後，大多會賣力向親朋好友、陌生人推薦，通過層層發展下線，拉人頭方式擴大公司規模，用傳銷式詐騙手法斂財。據初步統計，這個「性愛詐騙集團」已擁有7萬多個會員，涉案金額達到5000多萬元，這群詐騙者大多也只有國中學歷，對課程和療效深信不疑，認為「我們沒有害人，就像是健身而已」。

▼「福道文化」發布的宣傳微博貼文。（圖／翻攝自微博／根治陽痿早洩前列腺-趙老師）