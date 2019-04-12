華聞快遞／福建經濟綜合競爭力排名　大陸第8位

▲福建經濟綜合競爭力排名，大陸第8位。（圖／CFP）



《福建》福建經濟綜合競爭力排名 大陸第8位

《中國省域經濟綜合競爭力發展報告（2017—2018）》藍皮書發布暨應對貿易保護主義背景下中國經濟高質量發展研討會11日在北京舉行。研究結果顯示，在全中國31個省級行政區中，廣東省、江蘇省和上海市名列經濟綜合競爭力前三位，福建排名第8位，入圍第一梯隊。（福建日報）

《黑龍江》2018年龍江森工「森林蓄積」淨增2946萬立方米

龍江森工集團11日召開的工作會議上總結了2018年的重點工作，更新造林17.4萬畝，森林撫育521萬畝，有林地面積增加18萬畝，森林覆被率增加0.17個百分點，森林蓄積淨增2946萬立方米，單位公頃蓄積達到117立方米，退耕還林還草5.68萬畝，清理收回林地4.65萬畝，連續10年未發生重特大森林火災。（人民日報）

《山西》山西確定200個旅遊扶貧示範村

山西省文化和旅遊廳11日發佈公告，確定太原市陽曲縣泥屯鎮龍泉村等200個村為山西省旅遊扶貧示範村。其中太原市5個、大同20個、朔州6個、忻州25個、陽泉6個、晉中22個、呂梁24個、長治30個、晉城20個、臨汾24個、運城18個。（人民日報）

《天津》再生水回用的天津濱海之道 2020年將提高到40%

濱海新區2019年將充分落實《濱海新區再生水利用實施方案》，全力推動再生水廠網建設，完善管網設施，提高供水覆蓋面，推進再生水利用。2020年深度處理達到5762噸，再生水回用環境9140萬噸，再生水利用率達到40%以上。（津濱網）

▼再生水回用的天津濱海之道，2020年將提高到40%。（圖／CFP）



《內蒙》一季度內蒙古全區城鎮新增就業3.3萬人

內蒙古自治區人力資源和社會保障廳10日指出，2019年一季度內蒙古就業工作取得積極進展，截至3月底，全區城鎮新增就業3.3萬人，城鎮登記失業率3.58%，低於年度失業率控制目標0.92個百分點，降至近年來的低位。（內蒙古日報）

《天津》正式投入運營不到一年 天津京津研究院項目產值將破億元人民幣

京津研究院全稱為天津京津科學技術研究院，由北科院、天津市科委、武清區共同組建，2018年6月正式投入運營，京津研究院發布的三年發展規劃提出「以工業雲為核心，利用北科院高水平計算信息服務平台，提供情報信息、計算資源等服務」。該研究院投入運營9個月來，引進10家企業，2019年項目產值將達到1.26億元（人民幣，下同）。（北京日報）

《內蒙》內蒙古發行政府新增專項債券89億元

經內蒙古自治區人民政府授權，自治區財政廳9日在上海證券交易所以公開招標方式，成功發行了2019年第四批內蒙古自治區政府新增專項債券89億元。（內蒙古新聞網）

《河北》2019年以來河北省重點項目開工58個

河北省發改委指出，河北省一季度計劃開工省重點項目40個，截至目前已開工58個，佔全年計劃開工任務的58%，加快了河北省產業轉型升級。2019年，全省共安排省重點項目400項，其中計劃開工項目100項。（河北日報）

▼2019年以來河北省重點項目開工58個。（圖／CFP）

