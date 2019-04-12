　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建經濟綜合競爭力排名　大陸第8位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建經濟綜合競爭力排名，大陸第8位。（圖／CFP）

《福建》福建經濟綜合競爭力排名　大陸第8位

《中國省域經濟綜合競爭力發展報告（2017—2018）》藍皮書發布暨應對貿易保護主義背景下中國經濟高質量發展研討會11日在北京舉行。研究結果顯示，在全中國31個省級行政區中，廣東省、江蘇省和上海市名列經濟綜合競爭力前三位，福建排名第8位，入圍第一梯隊。（福建日報）

《黑龍江》2018年龍江森工「森林蓄積」淨增2946萬立方米

龍江森工集團11日召開的工作會議上總結了2018年的重點工作，更新造林17.4萬畝，森林撫育521萬畝，有林地面積增加18萬畝，森林覆被率增加0.17個百分點，森林蓄積淨增2946萬立方米，單位公頃蓄積達到117立方米，退耕還林還草5.68萬畝，清理收回林地4.65萬畝，連續10年未發生重特大森林火災。（人民日報）

《山西》山西確定200個旅遊扶貧示範村

山西省文化和旅遊廳11日發佈公告，確定太原市陽曲縣泥屯鎮龍泉村等200個村為山西省旅遊扶貧示範村。其中太原市5個、大同20個、朔州6個、忻州25個、陽泉6個、晉中22個、呂梁24個、長治30個、晉城20個、臨汾24個、運城18個。（人民日報）

《天津》再生水回用的天津濱海之道　2020年將提高到40%

濱海新區2019年將充分落實《濱海新區再生水利用實施方案》，全力推動再生水廠網建設，完善管網設施，提高供水覆蓋面，推進再生水利用。2020年深度處理達到5762噸，再生水回用環境9140萬噸，再生水利用率達到40%以上。（津濱網）

▼再生水回用的天津濱海之道，2020年將提高到40%。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

《內蒙》一季度內蒙古全區城鎮新增就業3.3萬人

內蒙古自治區人力資源和社會保障廳10日指出，2019年一季度內蒙古就業工作取得積極進展，截至3月底，全區城鎮新增就業3.3萬人，城鎮登記失業率3.58%，低於年度失業率控制目標0.92個百分點，降至近年來的低位。（內蒙古日報）

《天津》正式投入運營不到一年　天津京津研究院項目產值將破億元人民幣

京津研究院全稱為天津京津科學技術研究院，由北科院、天津市科委、武清區共同組建，2018年6月正式投入運營，京津研究院發布的三年發展規劃提出「以工業雲為核心，利用北科院高水平計算信息服務平台，提供情報信息、計算資源等服務」。該研究院投入運營9個月來，引進10家企業，2019年項目產值將達到1.26億元（人民幣，下同）。（北京日報）

《內蒙》內蒙古發行政府新增專項債券89億元

經內蒙古自治區人民政府授權，自治區財政廳9日在上海證券交易所以公開招標方式，成功發行了2019年第四批內蒙古自治區政府新增專項債券89億元。（內蒙古新聞網）

《河北》2019年以來河北省重點項目開工58個

河北省發改委指出，河北省一季度計劃開工省重點項目40個，截至目前已開工58個，佔全年計劃開工任務的58%，加快了河北省產業轉型升級。2019年，全省共安排省重點項目400項，其中計劃開工項目100項。（河北日報）

▼2019年以來河北省重點項目開工58個。（圖／CFP）

▲▼河北省石家莊市,石家莊。（圖／CFP）

ET快訊
威利本尊其實是殺人魔！虐殺25兒童逃亡32年還躲在人群裡
丫頭《玩很大》淚崩！泳衣「胸前布被剪開全是洞」網看傻
「武統派」李毅強制出境　蘇貞昌嗆：驅逐恐怖份子剛好而已

關鍵字：華聞快遞,福建,經濟,競爭力

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

經濟艙福音！ 南航加3000就可「連霸3座」

中國機構入列「未經驗證名單」　環時：美國有一種孩子般的任性

華聞快遞／福建經濟綜合競爭力排名　大陸第8位

把國旗、黑洞標版權！　視覺中國被約談「網站關閉整改」

90億沒了！正值百億「限售股解禁」　視覺中國封死跌停

影／深圳暴雨引發洪水沖走4工人　已造成4死7失聯

吹死神怪風！2中年大叔放風箏　來不及收線「4指斷3根」手掌噴飛

女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

OK繃搭電扇打造「超涼效果」！省電又驅蚊　達人再教戰3招省幾百

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

經濟艙福音！ 南航加3000就可「連霸3座」

中國機構入列「未經驗證名單」　環時：美國有一種孩子般的任性

華聞快遞／福建經濟綜合競爭力排名　大陸第8位

把國旗、黑洞標版權！　視覺中國被約談「網站關閉整改」

90億沒了！正值百億「限售股解禁」　視覺中國封死跌停

影／深圳暴雨引發洪水沖走4工人　已造成4死7失聯

吹死神怪風！2中年大叔放風箏　來不及收線「4指斷3根」手掌噴飛

女童被忘在車內曬9hrs...全身發紫亡！父「滑手機分心」反怪幼稚園

「民國第一美食家」譚延闓日記上海出版　手稿首公開亮相

OK繃搭電扇打造「超涼效果」！省電又驅蚊　達人再教戰3招省幾百

友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

客廳變垃圾山！哈士奇裝可愛聽訓　笑臉罰站透露「下個目標」

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

直擊／美麗華《復仇者4》漏夜排隊14hr！　媽媽早上才來：夭壽，排這麼長

「英雄」賽事限定！網購狂撒上萬購物金　祭5殺優惠應援挺LOL

過期奶精混其他原料　業者「改包裝再販售」賣出1萬多公斤

過期1年奶精重製「黑心沖泡包」　1.6萬公斤竄市面高雄喝最多

【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」一個MOVE搖進來　全校「即刻下課」接龍鑽轎底

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

大陸熱門新聞

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

OK繃+電扇涼爽又省電　網：實..

女童被鎖車內身亡！粗心父反怪幼..

千人排IKEA　Off-Whi..

床的世界、和成研發長照產品登陸

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

火辣陸籍正妹「加入美軍」　網狂..

中年大叔放風箏　下秒吹怪風「4..

童模妹深夜拍攝　被媽媽衣架猛抽

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開..

10影片瘋傳！已婚女Coser..

找回丟失包包「竟多9000元」..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／北京2018為1.76萬農民工　追發工資6.38億

北京市人力資源和社會保障局相關負責人11日指出，2018年，北京市勞動保障監察機構查處違法案件1.94萬件；其中，查處拖欠農民工工資案件0.53萬件，為1.76萬名農民工追發工資1.39億元（人民幣，下同，約新台幣6.38億元），維護了勞動者的合法權益。（中新社）

華聞快遞／2019河北62個貧困縣　網路零售額將達780億

華聞快遞／廣東中職校444所　2018就業率97.9%

華聞快遞／上海企業平均月薪4.4萬

廣州規劃3年內打造軌道交通「千億產業」

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1/11台灣見

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

北台最大！4千坪水族館2020年開

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面