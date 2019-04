韓國瑜哈佛演說20分鐘「互動達90mins」：多交朋友往目標前進

記者吳奕靖、政治中心/美國、台北連線報導

高雄市長韓國瑜正在出訪美國,當地時間11日晚間出席當地僑宴,他也提到稍早在哈佛大學的演說表示,過程中互動性很強,有90分鐘的時間都在互動,希望藉此能讓更多人越來越喜歡台灣和高雄。接下來美西時間15日,韓國瑜將會在史丹佛大學胡佛研究所發表另一場演說。

韓國瑜提到,由於演說當時聽者有許多人是基督教徒,因此他引用聖經中的一句話做結尾,「我們必須不停的往自己設定的目標大力邁進,奮鬥向前」。而對於自己的表現他如何評分,韓國瑜則說,不會給自己打分數,「因為這是互動性很強的活動,20分鐘的簡報、演說中,有90分鐘的互動時間,每個提問者或聆聽者都有自己不同的看法」。

另外,韓國瑜表示,「希望能夠勇敢大步踏出來,多結交朋友、多闡述一些理念,多讓各方了解台灣的困難,讓各方面的好朋友越來越喜歡我們台灣,越來越喜歡高雄,我只希望達到這個目的」。

▲韓國瑜和李佳芬出席波士頓的僑界晚宴。(圖/記者徐政璿攝)



韓國瑜當天下午在哈佛大學費正清中國研究中心(Fairbank Center for Chinese Studies)的閉門座談會中發表演說,講稿主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」,即為「接地氣的力量:他們坐而言,我起而行」。

接下來,韓國瑜將於美西時間15日在史丹佛大學胡佛研究所發表另一場演說,題目為「我的高雄觀:重塑台灣民主的政黨政治與公共服務」。史丹佛大學原本為閉門演講,後來才又改為公開,參加者約150人。