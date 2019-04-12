韓國瑜哈佛演說20分鐘「互動達90mins」：多交朋友往目標前進

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記者吳奕靖、政治中心／美國、台北連線報導

高雄市長韓國瑜正在出訪美國，當地時間11日晚間出席當地僑宴，他也提到稍早在哈佛大學的演說表示，過程中互動性很強，有90分鐘的時間都在互動，希望藉此能讓更多人越來越喜歡台灣和高雄。接下來美西時間15日，韓國瑜將會在史丹佛大學胡佛研究所發表另一場演說。

韓國瑜提到，由於演說當時聽者有許多人是基督教徒，因此他引用聖經中的一句話做結尾，「我們必須不停的往自己設定的目標大力邁進，奮鬥向前」。而對於自己的表現他如何評分，韓國瑜則說，不會給自己打分數，「因為這是互動性很強的活動，20分鐘的簡報、演說中，有90分鐘的互動時間，每個提問者或聆聽者都有自己不同的看法」。

另外，韓國瑜表示，「希望能夠勇敢大步踏出來，多結交朋友、多闡述一些理念，多讓各方了解台灣的困難，讓各方面的好朋友越來越喜歡我們台灣，越來越喜歡高雄，我只希望達到這個目的」。

▲韓國瑜和李佳芬出席波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）



韓國瑜當天下午在哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的閉門座談會中發表演說，講稿主題為「The Power of Down to Earth —They Talk the Talk, I Walk the Walk」，即為「接地氣的力量：他們坐而言，我起而行」。

接下來，韓國瑜將於美西時間15日在史丹佛大學胡佛研究所發表另一場演說，題目為「我的高雄觀：重塑台灣民主的政黨政治與公共服務」。史丹佛大學原本為閉門演講，後來才又改為公開，參加者約150人。