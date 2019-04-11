為韓國瑜！孫大千開直播批王丹全說錯　「吞掉一盤曲棍球」

▲孫大千開直播怒槓王丹。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前立委孫大千跟民運人士王丹為了高雄市長韓國瑜，在臉書互槓，雙方砲火猛烈。孫大千忍無可忍情況下，11日晚間九點半在臉書直播開罵，嗆王丹講的全部都是錯的，要送他一盤曲棍球叫他全部吞下去。

針對王丹質疑韓國瑜赴美演講只是閉門會談，孫大千出示主辦方哈佛大學費正清中國研究中心跟史丹佛邀請函，證實韓國瑜確實有受邀，至於到底是演講還是閉門會談，孫大千說，高雄市政府表示，希望用座談的方式。

孫大千批評，王丹講的全部都是錯的，在台灣政治人物說錯話要付出代價，你要吞曲棍球還是跳海？你不要以為你躲在美國就沒事了，你回台灣給我們一個交代，我一定送一盤曲棍球給你，叫你全部吞掉，做一個民運領袖，你不覺得你這樣很丟臉嗎？」

孫大千表示，今天跟王丹在臉書上互罵，「害我累死了」，因此決定開直播把事情講明白，他怒嗆王丹，「真是夠了，台灣政治干你屁事啊，你一個在美國的民運人士，台灣政治干你什麼事啊，你不煩我們都煩死了。」

孫大千重話抨擊王丹，質疑他流亡美國幾十年生活經費是哪來的？是誰給你資助的？美國政府有沒有捐款給你？台灣政府有沒有捐款給你？你有什麼資格罵台灣人民軟弱？那你敢買一張機票回大陸嗎？你不過是躲在美國的喪家之犬，有什麼資格罵別人是豬？

孫大千喊話要王丹祈禱，「你最好求神拜佛明年大選國民黨不要贏，若國民黨把政權拿回來的話，一定要求外交部調查過去民進黨有沒有透過秘密預算捐錢給你。」