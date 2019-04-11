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悠游於藝×浮雲繪憶　藝壇三傑嘉藥聯展

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▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

同時飽覽三位大師不同類型的藝術創作，機會可謂難尋，嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，4月11日起邀請三位台灣藝術家：王傑、郭桂玲及陳淑玲，共同展示自己專業領域的藝術佳作，展期至6月28日止，歡迎民眾前往觀賞，品味難得的藝術饗宴。

▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示，這次展覽三種形式的藝術作品，都是創作者對家鄉及旅行的記憶描繪，以獨特的美學技藝，追憶昔日人生歷程上的生活點滴與心靈觸動，運用線條與色彩並搭配書寫文字，呈現出既具象又抽象的精采對話。除畫作外，現場也展示王傑收藏19、20世紀歐美各式珍貴的骨董墨水檯，這批古文具首度在台亮相，造型優美典雅，物件也保持完整無缺，為本次展覽更增添高貴迷人的文化氣息。

▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畫家王傑為巴塞隆納大學美術博士，現職畫家兼作家，擅長旅遊速寫與水彩。留學期間，他經常冒險深入西班牙荒野山城，採集創作素材，因此回到基隆後，依然不改探險家銳利的雙眸，細微觀察故鄉，踏訪地方傳奇，嚐遍美食及速寫景點，用畫筆彩繪鄉土，也因此「搶救」了不少當地現已消逝的建物和文化；其特殊風格的水彩畫作，不僅記錄基隆故里，之後足跡更遍及台灣與世界各地，留下大量的旅遊描繪速寫。從這次展覽作品中，正可以感受到身為藝術家的王傑，對於人文環境的關懷，以及保護文資的執著和努力。

▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2018年台南文學獎得主郭桂玲，亦曾獲新竹、花蓮、金門及新北等地方文學獎項，同時也是台南在地著名畫家，專長為美術教學及繪本插畫，並持續各類文藝創作。近期出版《我繪．玩台南》，運用妙筆與美文，引領大家藝游於古都巷弄，彩繪府城人文藝術、生態環保多元的城鄉風貌。此外，她的精美畫作「林百貨」，已授權給台南市政府觀光局複製作為致贈日本外賓的禮物，並為國家資訊圖書館繪製明信片，也為台江文化中心製作文創品，創作多元豐富，頗受大眾喜愛。

▲嘉南藥理大學文化藝術館舉辦「悠游於藝‧浮雲繪憶－水彩、油畫、版畫三聯展」，邀請王傑、郭桂玲及陳淑玲三位台灣藝術家展示自己專業領域的藝術佳作，歡迎民眾前往觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

版畫家陳淑玲，1996年起成為法國巴黎具百年歷史「對位版畫工作室」的助教，開始投入各式版畫沙龍、聯展與個展，現任該工作室室長及首席教學助理；22年來與Héctor Saunier大師合作，一起到世界各地版畫工作室和大學講課，並參與多國藝術季活動，教導分享「一版多色」的獨特版畫技巧，其作品也被世界知名的美術館、博物館、大學、畫廊及私人收藏，在國際版畫界頗負盛名。陳淑玲熱衷於將人生旅途中認識的朋友、文化與國度等新事物轉化成藝術養分，藉由一版多色併用技法，為線條和油墨色彩開拓新層次的視野。


嘉藥校長陳鴻助表示，文化藝術館成立16年來已籌辦數十場不同類型主題的展覽，檔檔豐富精彩，展現學校在文化藝術方面的高度重視；本次難得邀請到三位台灣藝術家，他們都是台北藝術大學的同班同學，本乎「游於藝」的精神，自在愉悅於生活與藝術之中，各自在水彩、油畫及版畫領域擁有一片天，作品融合傳統技巧與現代美學底蘊和風情，將藝術推向至高至美境界，令人賞心悅目。

文化藝術館長陳如萍指出，與三位展出者同為北藝大當屆畢業校友，這次聯展每一幅驚豔作品，都是他們持續多年來的記憶描繪，以精湛技藝刻劃人生與土地，將大自然與心靈的互動對話，運用不同藝術形式，讓捕捉到的神韻意境躍然紙上。陳館長說，展覽期間也邀請藝術家辦理跨領域藝文工作坊，除深入介紹三種美術創作技法，也讓大家實際體驗繪畫的樂趣，描繪生活中的心情點滴與感動，歡迎民眾踴躍參加。

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關鍵字：藝壇,嘉藥,聯展

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