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無毒校園健康滿分！　嘉藥宣導反毒有創意

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▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲嘉南藥理大學舉辦「無毒人生、精彩萬分」防制藥物濫用宣導週開幕式，大力推動反毒教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦「無毒人生、精彩萬分」防制藥物濫用宣導週開幕式，大力推動反毒教育；現場除了專題演講、反毒海報展與拒毒連署簽名等活動外，更有衛福部反毒行動巡迴車的宣導展示，以及「毒品OUT」三振出局遊戲，創意十足，吸引眾多師生熱情支持參與，大家齊力向毒品說NO！

開幕儀式在嘉藥精舞門和儀隊社團活力四射的表演中熱烈展開，為宣導週系列活動揭開序幕。台南市衛生局副局長黃文正、台南市警歸仁副分局長黃宗仁、台南憲兵隊長錢蘇壇等嘉賓也出席力挺，期盼攜手為提升校內反毒意識，增進師生拒毒能力，營造無毒健康的友善校園奉獻心力。

▲嘉南藥理大學舉辦「無毒人生、精彩萬分」防制藥物濫用宣導週開幕式，大力推動反毒教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南憲兵隊調查官陳龍祥隨後進行反毒專題演講，現場也展示各項犯罪偵蒐器材與刑具，加深大家反毒知能和法律知識。另外，衛福部反毒行動巡迴宣導車也在會場展示各類毒品，由警察局犯罪預防科警官黃東瑋逐一講解毒害的可怕，許多學生初次目睹從外觀包裝難以辨識真貌的毒品，無不驚訝連連，直呼現在毒品真是「包藏禍心」。

衛生局副局長黃文正強調，拒毒反毒首要認識毒品，如此才不會被美麗外表的「糖衣」所誘導而誤入歧途。嘉藥校長陳鴻助也呼籲年輕學子，要堅決遠離毒品的誘惑與危害，一同加入打擊毒品行列，更希望全體師生將拒毒反毒的理念傳遞分享給親朋好友，協力打造安心優質的生活環境，共創純淨的校園和鄉里。

▲嘉南藥理大學舉辦「無毒人生、精彩萬分」防制藥物濫用宣導週開幕式，大力推動反毒教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動的最後壓軸，是全校師生與來賓以具體行動簽名連署，並一起投球同樂，透過打擊毒品的九宮格遊戲，表達拒毒反毒的堅定決心，誓言「遠離毒害，熱愛生命，與嘉藥同行」！

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關鍵字：無毒校園,健康,嘉藥,反毒

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