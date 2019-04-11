產險界傳出Toyota Alits失竊率最可怕　汽車險詢問度高

▲偷車示意圖 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

產險界理賠部有消息傳出「Toyota Alits失竊率最可怕」，而警方近半年也注意到豐田RAV4休旅車疑遭竊盜集團鎖定，也因此提高汽車竊盜險的詢問度。

美國國家犯罪保險局（ NICB）日前公布統計，容易失竊車款曾在國內市場出現過的，有 Honda Civic、Honda Accord、Toyota Camry、Nissan Altima、Toyota Corolla 等舊年份車款。而產險界汽車竊盜險理賠案量中，有資深專員則是對Toyota alits印象較深。

旺旺友聯產險表示，根據警方調查竊車賊已進化為集團化作業，有偷車、拆解、零件、銷贓等組，專挑市佔高易脫手的車子下手，將完好的車子分拆成零配件，銷往需要大量汽車零組件的地方。有趣的是，近年天災不斷，出現需要大量維修的泡水車、事故車之際，巧合地是車子失竊率也較為提高。

此外，隨著免鑰匙啟動系統的普及化，在美國已躍升成為汽車失竊率的主因之一，偷車賊只要把訊號攔截中繼器貼近到鑰匙的發訊範圍內（如車主住宅的門口，窗邊或抽屜或在停車離開時，小偷緊貼或跟著走等）可以輕鬆把解碼訊號轉移到車上，輕鬆開走車子，而這款中繼器在網路上很容易取得。

旺旺友聯產險指出，汽車竊盜險會因車價和車齡而有所差異，費用從幾十元到幾千元不等，並不像車體險動輒萬元起跳，除了大家所熟悉的高價車種建議必保外，大家可用自己車型／車種／車齡等資料上網試算，再決定是否選購，且直接上網購買保費相對較便宜。試算竊盜險保險請點入要保專區（不需加入會員）。