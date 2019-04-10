失智症人口雙北市多　挑選保單得看懂理賠疾病名稱

▲失智社區服務據點與日間照顧中心資源，以台北市、桃園市相對人口數較缺乏。（圖／台灣失智症協會提供）

記者李蕙璇／台北報導

近期保險圈熱門話題就是長照險、失能扶助險哪一張保單可以理賠失智症？壽險公司理賠部就說「不一定」，因為是須視保戶生活自理程度而定，非是看疾病名稱。而如果是專對神經退化性疾病的特定傷病險的話，譬如阿茲海默氏症及巴金森氏症，便屬於其理賠保障範圍內。

依「360°康健指數」調查發現，台灣受訪者中每5人就有一人擔心失智症風險。對照台灣失智症協會最新調查，失智人口估計約有28萬人，預估2065年翻為三倍、逼近90萬人，其中又以新北市、台北市最多，失智社區服務據點與日間照顧中心相對缺乏的為台北市、桃園市。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，有的「特定傷病終身保險」是提供9項特定傷病保障，涵蓋銀髮族常見的兩大神經退化性疾病阿茲海默氏症及巴金森氏症等，確診後無需收集醫療單據，立即給付一筆「特定傷病保險金」，患有高血壓、糖尿病或B型肝炎的族群也有機會投保。以40歲男性、投保金額新台幣100萬元、繳費期間20年為例，年繳保費約1萬2,400元。

▼台灣各縣市失智症人口推估，以新北市、台北市最多。（圖／台灣失智症協會提供）

特定傷病保險特色

保障終身：繳費15年或20年期保障終身，補足特定傷病看護缺口。

一次給付：確診後無需收集醫療單據，立即給付一筆「特定傷病保險金」及早發現治療。

投保便利：患有高血壓、糖尿病或B型肝炎的族群，皆有機會投保，且最高承保年齡為65歲。

免體檢證明：電話線上專人解說，投保流程便利，免體檢證明。

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