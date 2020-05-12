新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

▲金管會公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，新台幣、美元及澳幣保單責任準備金利率將分別調降1碼、2碼、4碼。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（12）日公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，新台幣、美元及澳幣保單責任準備金利率將分別調降1碼、2碼、4碼，其餘澳幣、人民幣保單也有調整，預計7月1日正式上路。

金管會每年11月都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率，但今年新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延對全球經濟景氣衝擊影響，美國聯準會（Fed）及各國央行近期均採大幅降息的寬鬆貨幣政策，金管會考量各幣别公債利率走勢有下降的趨勢，為兼顧公司清償能力及保戶投保權益，並衡平商品費率穩定性。

金管會保險局宣布，今年下半年各幣別適用的新契約責任準備金利率，其中新台幣、美元及澳幣保單各負債存績期間分別均調降1碼、2碼及4碼；歐元保單負債存續期間10年以下維持不變，超過10年期者調降1碼；人民幣保單負債存續期間除10至20年期間調降3碼，其他存續期間均調降2碼。

以市面上賣最多的20年期保單來看，新台幣保單責任準備金利率降至1.5%，美元、澳幣、人民幣則降至1.75%，而歐元保單則調降至1%。

值得一提的是，繳費期間3年（含）以下存續期小於6年的新台幣保單，與繳費期間3、4、5年存續期小於6年期的歐元保單，責任準備金利率則降為0。保險局表示，這是史上首次出現零利率的保單，不過市面上鮮少有這類型的商品，目前大多商品保單存續期間都大於20年。

壽險業主管表示，當責任準備金利率調降時，壽險業者的提存金額也將提高，壓力變大且利潤被擠壓，為避免出現差損，就會反映在保費上，其中終身型保單影響最大，預估每降1碼，保費至少漲1成。