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暑假出國旅平險醫療額度　這3國最好投保至少500萬才夠用

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲民眾煩惱出國該如何決定旅遊平安險的醫療險額度，台壽保產險建議，歐美、日本等地區醫療險保額投保至少500萬元。（圖／pakutaso，示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

暑假是海外旅遊的旺季，國人對旅遊不便險的投保意識增高，不過該如何決定旅遊平安險的醫療險額度，台壽保產險建議，旅遊地區若在歐美、日本等醫療費用水平高於台灣，醫療險保額投保至少500萬元，至於海外突發疾病醫療保險，則至少50萬元較為足夠。

根據產險業者統計，近3年旅行不便險理賠案件，以颱風、暴雨、濃霧等氣候因素為主，佔約5成，而行李延誤或遺失，則佔約1.5成；台灣人壽旗下子公司台壽保產險指出，近期落幕的航空罷工遇班機延誤或取消狀況，甚至可能發生如餐費、住宿、交通等額外費用，也適用旅遊不便險範圍，提醒民眾若旅程中已投保旅行不便險的被保險人，均可依相關條款規定，獲得一定金額的班機延誤或取消補償金。

旅行期間常發生的意外傷害，以交通意外及如不小心滑倒、摔倒或絆倒等個人因素佔多數，另外出國期間的突發疾病類型，則以水土不服導致的腸胃疾病，或高緯度旅遊地區所生的高山症為主，產險業者統計，以歐美醫療費為例，意外受傷住院一日費用普遍逾10萬元，日本醫療費也不遑多讓，意外受傷住院一日普遍也逾5萬元。

台壽保產險表示，國人安排海外旅遊，若能除投保含醫療意外險等的壽險保障之外，也包含旅遊不便險的旅行綜合險，並附加海外突發疾病保障，如旅遊期間水土不服突然發病，才可獲得保單所約定的醫療費用保險理賠。

至於投保旅綜險保額多少才足夠，台壽保產險建議，可評估旅遊國家的醫療水平及衛生狀況，如歐美、日本等醫療費用水平高於台灣，則建議醫療險保額投保至少500萬元，至於海外突發疾病醫療保險，則至少50萬元較為足夠。

不過，該如何向產險公司申請理賠，台壽保產險指出，要先釐清投保險種理賠範圍，如旅綜險中的旅行不便險提供保障範圍，通常包含班機延誤或取消、行李延誤或遺失、額外住宿費用、劫機慰問金、食物中毒慰問金等多項保障。

另外，海外突發疾病保險提供的保障範圍，台壽保產險說，指的是在海外期間罹患了需要即時治療的疾病，且在保險契約生效日前的180日內未曾因該疾病接受治療。

若投保台壽保產險，不限任何產品一旦發生理賠需求，均可至台壽保產險官網，利用理賠專區內的「線上備案」服務，進行線上備案，保戶僅須保留機票或登機證、相關消費單據，待理賠人員接獲備案後，將主動聯繫保戶並協助申請保險理賠給付，讓旅遊損失獲得保障。

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關鍵字：暑假,保險,出國,海外旅遊,旅平險,額度,投保

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