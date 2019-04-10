最鼓勵酒駕是強制車險非酒償險　學者評理盲濫情程度再升一級

▲政治大學法律系教授葉啟洲。（圖／記者陳明正攝）

記者李蕙璇／台北報導

政大法律系教授葉啟洲表示，如果說投保、承保酒駕的賠償責任，是一種鼓勵酒駕的行為的話，那麼最鼓勵酒駕的保險，便是強制車險。

葉啟洲還強調，思考這個問題最好從受害人的保障出發。譴責酒償險並且迫使它停賣，是忽略受害人權益的精神上勝利，也是因酒駕者的錯誤來懲罰受害人。

葉啟洲除了在政大教書之外，同時也擔任財團法人保險安定基金董事、金融消費評議中心委員。而他對於停售酒償險一案，只覺得台灣社會在理盲濫情的程度上，再升一級，甚至覺得最鼓勵酒駕的保險，應該是強制車險。

葉啟洲表示，因為在強制汽車責任保險法裡面，酒駕始終是被強制承保的。按照輿論的邏輯，強制車險自始就在鼓勵酒駕，而且還是以法律強制地鼓勵酒駕，所以我們應該認真思考修改強制汽車責任保險法。

他並以此前提推論的話，強制車險不只鼓勵酒駕，還鼓勵吸毒駕車、無照駕車、故意撞人、犯罪駕車、駕車拒捕等。

葉啟洲還舉例，可能有人會說「這些事故保險公司理賠給受害人後，還可以向駕駛人代位追償。所以和酒償險不一樣」。那麼，他強調，其實酒償險也是可以代位追償的，所以沒什麼不同。

葉啟洲還說，強制車險還承保駕駛人因為闖紅燈這一類違規肇事的賠償責任，所以，強制車險也是在鼓勵駕駛人可以魯莽開車，反正有保險替他賠。

這時可能就有人會說「這怎麼行？過失傷害和過失致死都是犯罪行為，怎麼可以鼓勵犯罪？」

葉啟洲便再以有些人想法推論，那就會變成「為了避免鼓勵大家魯莽開車，放心犯罪，應該要廢止強制責任險在駕駛人有違規或過失時的理賠責任，還有任意的汽車第三人責任險也要一起廢才對！」

不僅如此，所有的責任保險都承保了被保險人過失行為的賠償責任，都在鼓勵魯莽和犯罪，應該都一起廢掉。

葉啟洲以法律人角度自問自答剖析對酒償險看法，甚至可能有的誤解，對於酒償險存廢與否，他認為可以交由市場自由經濟決定商品的存在或是淘汰。而他認為目前酒償險的理賠金對象是車禍受害人，確實可以因此提高被害人獲得賠償的機會。

酒償險的正式名稱－第三人責任保險受酒類影響車禍受害人補償附加條款

一般民眾簡稱為酒償險。這個保險商品屬於附約險，須在車主購買主約險的第三人責任保險時，才能再加保這個酒償險的附約險。該險有一條但書，清楚載明於保單條款，全文為「因受酒類影響駕車肇事經法院判決確定屬故意行為，違反公共危險罪者，保險公司於給付後得於給付金額範圍內請求被保險人還原之」。

簡單地說，就是車主（保戶）酒駕肇事遭法院判刑違反公共危險罪時，產險公司就會依約向車主索回理賠金，依過往法官判刑通常是車主飲酒後吐氣含酒精成分，超過每公升0.25亳克者。

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