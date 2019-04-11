韓國瑜遭批「閉門座談」唬爛成「演講」　哈佛主辦：王丹說法不對，確實有邀請

▲韓國瑜前往美國進行參訪。（圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜10日晚間抵達波士頓開始訪美行程，預定11日前往哈佛大學進行交流，民運人士王丹近日在臉書質疑韓國瑜根本沒有「哈佛大學演講」，而是一場「閉門座談」。主辦方哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明接受媒體專訪時回應，非常期待和韓市長進行交流，王丹的質疑並不完全正確，而中心也有提出邀請。

民運人士王丹在臉書上發文表示，作為哈佛大學費正清中國研究中心的合作研究員，卻沒有任何韓國瑜要來演講的公告，直批「自行放話，根本是唬爛」。高雄市政府隨即公布費正清中國研究中心的邀請函回應，韓國瑜確實受邀，而王丹再度回應「明明是閉門座談，這在費正清中心根本就是稀鬆平常的事，卻硬說成是『在哈佛大學演講』」、「劉姥姥進大觀園，就以為上天了」。

▲韓國瑜受邀到哈佛演講的邀請函。（圖／記者李唯甄翻攝）

費正清中國研究中心主任宋怡明10日接受《台視新聞》專訪時，針對韓國瑜訪問哈佛的行程，宋怡明表示，去年哈佛交流團到高雄參訪時，在一場學術性的會議上，有機會非正式和市長韓國瑜會面；由於去年11月奇襲式的勝選，非常開心能再見到他，了解他對兩岸關係的看法、台灣的大環境如何在改變。

宋怡明說，「在最後與韓市府團隊協商的過程當中，我們決定一個小型的會談，對我們的工作來說會更有用。現在在網路上已經可以聽到各個政治人物的各種演說，單純的演講對我們來說沒什麼附加價值，韓市府團隊期盼有個小型且互動更良好的座談，這樣的提議相當好，也非常期待和韓市長交流。」

專訪中對於記者提問王丹質疑韓國瑜行程看法，宋怡明認為要談論這個問題是失禮的，因為中心很高興韓市長造訪，但也理解這次行程的安排方式讓外界有些疑惑，而王丹的質疑無可避免，但他的說法並不完全正確。最後，記者也在專訪中詢問哈佛是否提出邀請，宋怡明回應「我們確實提出邀請」。

▲韓國瑜訪美行程受矚目。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜在抵達波士頓時也回應媒體對「閉門會議」的問題，表示完全尊重哈佛的安排，閉門也好演講也好，都尊重哈佛，「客隨主便，獅子博兔」。